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ثقافة وفنون

علاقة حب بين ندى موسى ومحمد الشرنوبي بفيلم "الساعة 7"

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

أعلنت أسرة فيلم “الساعة 7” عن الانتهاء من تصوير 50% من مشاهد العمل، تمهيدًا لطرحه في جميع دور العرض خلال موسم صيف 2025، وسط توقعات بأن يقدّم الفيلم تجربة سينمائية مختلفة ومليئة بالأفكار الجديدة التي تواكب تطلعات الجمهور.

وتشهد أحداث العمل علاقة حب بين محمد الشرنوبي وندى موسى ضمن التفاصيل، ولكنهم يتعرضان للعديد من المواقف التي تقلب أحداث العمل.

أبطال فيلم الساعة 7

ويضم الفيلم بجانب محمد الشرنوبي كل محمد ثروت، أحمد الرافعي، نور إيهاب، ندا موسى، محمود حافظ، محمد الأزعر، نادين. وضيف الشرف بيومي فؤاد.

ونشرت شركة Arrow film production المنتجة للعمل، مجموعة من الصور من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية، أظهرت أجواء العمل وروح الفريق، ما زاد من حماس الجمهور وانتظاره للفيلم.

والفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونتاج النهائي خلال الفترة المقبلة.

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محمد الشرنوبي ندى موسى فيلم الساعة 7 اخبار الفن

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