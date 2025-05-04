الأحد 04 مايو 2025
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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير 50% من فيلم "الساعة 7" بطولة محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

أعلنت أسرة فيلم “الساعة 7” عن الانتهاء من تصوير 50% من مشاهد العمل، تمهيدًا لطرحه في جميع دور العرض خلال موسم صيف 2025، وسط توقعات بأن يقدّم الفيلم تجربة سينمائية مختلفة ومليئة بالأفكار الجديدة التي تواكب تطلعات الجمهور.

ويضم الفيلم بجانب محمد الشرنوبي كل محمد ثروت، أحمد الرافعي، نور إيهاب، ندا موسى، محمود حافظ، احمد الأزعر، نادين، وضيف الشرف بيومي فؤاد.

 

وقد نشرت شركة Arrow film production المنتجة للعمل، مجموعة من الصور من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية، أظهرت أجواء العمل وروح الفريق، ما زاد من حماس الجمهور وانتظاره للفيلم.

 

الفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونتاج النهائي خلال الفترة المقبلة.

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محمد الشرنوبي فيلم الساعة 7 ندى موسى اخبار الفن

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