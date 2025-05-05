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ثقافة وفنون

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد أمس

فيلم استنساخ
فيلم استنساخ

يعرض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي فيلم الفنان سامح حسين الجديد استنساخ.

 

 

إيرادات فيلم استنساخ 

وحقق فيلم استنساخ  إيرادات بلغت 23 ألف جنيه أمس الأحد في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

قصة وأبطال فيلم استنساخ

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها على البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.

 

 

 

ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام. 

 

وتشارك الفنانة هبة مجدي  في بطولة العمل رفقة مجموعة متميزة من النجوم.

الفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

 

 

 

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