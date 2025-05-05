وزير الأوقاف: إرسال دفعة جديدة من المفتشين للتأهيل الشهر المقبل

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جهود إعداد وتأهيل الأئمة، باعتبارهم العنصر الأكبر فى أداء الوزارة، من خلال رفع كفاءتهم وتزويدهم بالوعي، لتحسين قدرتهم في مواجهة الخطر، والتصدي له.

مناقشة تجديد الخطاب الديني أمام جلسة الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف الديني.

نموذج لاستقبال الأئمة المعينين

وأشار الأزهري، إلى أن الوزارة تقديم نموذج مبتكر من استقبال الدفعة الجديدة التي استوفت شروط التعيين بعد الانتهاء من الإجراءات، حيث تم تدشين برنامج تأهيل رفيع المستوى بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العسكرية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

برنامج مكثف للتدريب على العلوم الشرعية

وأوضح وزير الأوقاف، أنه قامت الأكاديمية بتدريب مكثف امتد على مدار 6 شهور لبرنامج مكثف يقدم التدريب على العلوم الشرعية، ومهارات التواصل والعلوم الحديثة مع عناصر بناء الشخصية التى تقدمها الأكاديمية وبرنامج رياضى، وتعريف الأئمة بكافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ برامج مكثفة لثقل قدراتهم فى مختلف المعارف.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أنه تم الانتهاء من البرنامج، وتدشين حفل تخرج حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم لأرض الكنانة جيلا واعيا متمكنا تضافرت مؤسسات الدولة على إعداده من الأئمة المصريين.

إعداد برنامج لتنظيم حركة التنقلات للأئمة

وأكد وزير الأوقاف، إعداد برنامج لتنظيم حركة التنقلات للأئمة، لأول مرة فى الوزارة، وتنفيذ حركة التنقلات أسوة بحركة تنقلات مؤسسات الدولة خرجت فى شهر ديسمبر الماضى لتنظيم نشرة سنوية لتنقلات الأئمة ليكون قريبا من أسرته ومستريح البال ليقوم بمهمته.

وأشار إلى إضافة برنامج للتفتيش على الأئمة لضمان الانضباط الإداري للأئمة، حيث تم إعادة هيكلة كوادر المفتشين على مستوى الجمهورية، وتم تدريبهم على الحوكمة والتفتيش، معلنا أنه في الشهر المقبل بصدد إرسال دفعة جديدة للتأهيل من المفتشين، إضافة لعقد دورات لتأهيل عمال المساجد، من أجل تأهيلهم لرعاية المسجد وصون المؤسسة واستقبال ضيوف الرحمن.

وأعلن وزير الأوقاف إعادة تفعيل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وجمع التراث العلمى به، حيث يعتبر منبرا للإسلام، قائلا: وهناك عمل طوال الوقت فى الوزارة لاختيار أفضل الأصوات للمؤذنين، والأئمة، واشتراطات اخرى منها على سبيل المثال المهارات اللغوية والشعبية وحصوله على الدرجات العلمية الرفيعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.