الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

التصدي لزيادة الطلاق والإنجاب، وزير الأوقاف يستعرض محاور تجديد الخطاب الديني

وزير الأوقاف بمجلس
وزير الأوقاف بمجلس الشيوخ، فيتو

قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الاوقاف: إن وزارة الأوقاف منذ توليه مسئوليتها، قامت بعدد من الأعمال التأسيسية لإعداد وتدقيق رؤية الدولة فى مجال تجديد الخطاب الدينى ومكافحة التطرف، مضيفا، حرصت على عقد عدد كبير من جلسات النقاش مع المتخصصين والخبراء فى مجالات علم النفس والقانون والإعلام والصحفيين، وذلك لجمع رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الدينى.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف الدينى. 

وتابع وزير الأوقاف:" خلصنا من تلك اللقاءات إلى صناعة استراتيجية مكونة من أربع محاور تكون رؤية وزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف الدينى".

مواجهة فكر التطرف واطفاء نيران التطرف الدينى

وأشار الوزير إلى أن المحور الأول، يتعلق بمواجهة فكر التطرف واطفاء نيران التطرف الدينى وإعداد أئمة وكوادر الوزارة لمواجهة التطرف. 

وتابع: أما المحور الثانى، فيتعلق بإطفاء نيران التطرف اللاديني الذى يتطلب التصدى له بمواجهة كل صور تراجع القيم السلوكية، مثل التصدى للإلحاد والتنمر والتحرش وارتفاع معدلات الطلاق وزيادة معدل الانجاب وكل السلوكيات وصور التطرف الضارة بالمجتمع.  

وأضاف: المحور الثالث يتعلق ببناء الإنسان، وهو المحور الذى تبناه الرئيس السيسى وتشكلت له مجموعة وزارية خاصة بالتنمية البشرية تعمل على بناء الانسان فى الوعى والثقافة والخطاب الدينى 

وتابع وزير الأوقاف: أما المحور الرابع فهو يتعلق بصناعة الحضارة، باعتبار ذلك الهدف الحقيقي من بناء الإنسان، حيث أن بناء الإنسان ليقوم بالاختراع والإبداع وصناعة الحضارة

إحصاء كل صور التطرف

وقال الوزير: بالفعل قمنا بمبادرات عديدة على أرض الواقع،  وقمنا باحصاء كل صور التطرف والإرهاب والتي بلغ عددها 40 تيار متطرف يمثلون خطرا على البلاد وتستند إلى 35 مفهموم مختلف كما أصدرنا مؤلفات تتصدى لذلك الفكر المتطرف، وإعداد قوافل دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع معدلات الطلاق أسامة الأزهري التطرف الديني الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تجديد الخطاب الدينى

مواد متعلقة

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري

رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة ملف تجديد الخطاب الديني

وزير الاتصالات يكشف مخاطر الأمن السيبراني أمام الشيوخ
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025

الأزهر يعترض على منح لجنة بالأوقاف حق إصدار الفتوى

جامعة الزقازيق تصدر بيانا جديدا بشأن مصرع الطالبة روان ناصر

رسميا، السيسي يصدق على قانون العمل

أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول

حرب شرسة مقبلة، توفيق عكاشة يكشف مخططا جديدا لإشعال معركة كبرى بالشرق الأوسط

كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

السيسي يثني على جهود طائفة البهرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القيم الأخلاقية، تعرف على مكانتها وصفاتها وأهميتها في الإسلام

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لأداء الحج؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية