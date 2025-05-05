التصدي لزيادة الطلاق والإنجاب، وزير الأوقاف يستعرض محاور تجديد الخطاب الديني

قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الاوقاف: إن وزارة الأوقاف منذ توليه مسئوليتها، قامت بعدد من الأعمال التأسيسية لإعداد وتدقيق رؤية الدولة فى مجال تجديد الخطاب الدينى ومكافحة التطرف، مضيفا، حرصت على عقد عدد كبير من جلسات النقاش مع المتخصصين والخبراء فى مجالات علم النفس والقانون والإعلام والصحفيين، وذلك لجمع رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الدينى.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف الدينى.

وتابع وزير الأوقاف:" خلصنا من تلك اللقاءات إلى صناعة استراتيجية مكونة من أربع محاور تكون رؤية وزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف الدينى".

مواجهة فكر التطرف واطفاء نيران التطرف الدينى

وأشار الوزير إلى أن المحور الأول، يتعلق بمواجهة فكر التطرف واطفاء نيران التطرف الدينى وإعداد أئمة وكوادر الوزارة لمواجهة التطرف.

وتابع: أما المحور الثانى، فيتعلق بإطفاء نيران التطرف اللاديني الذى يتطلب التصدى له بمواجهة كل صور تراجع القيم السلوكية، مثل التصدى للإلحاد والتنمر والتحرش وارتفاع معدلات الطلاق وزيادة معدل الانجاب وكل السلوكيات وصور التطرف الضارة بالمجتمع.

وأضاف: المحور الثالث يتعلق ببناء الإنسان، وهو المحور الذى تبناه الرئيس السيسى وتشكلت له مجموعة وزارية خاصة بالتنمية البشرية تعمل على بناء الانسان فى الوعى والثقافة والخطاب الدينى

وتابع وزير الأوقاف: أما المحور الرابع فهو يتعلق بصناعة الحضارة، باعتبار ذلك الهدف الحقيقي من بناء الإنسان، حيث أن بناء الإنسان ليقوم بالاختراع والإبداع وصناعة الحضارة

إحصاء كل صور التطرف

وقال الوزير: بالفعل قمنا بمبادرات عديدة على أرض الواقع، وقمنا باحصاء كل صور التطرف والإرهاب والتي بلغ عددها 40 تيار متطرف يمثلون خطرا على البلاد وتستند إلى 35 مفهموم مختلف كما أصدرنا مؤلفات تتصدى لذلك الفكر المتطرف، وإعداد قوافل دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف.

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