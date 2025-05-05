رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة ملف تجديد الخطاب الديني

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الدينى.

تجديد الخطاب الديني

وتضمن جدول الأعمال، مناقشة طلب مقدم من النائب محمد شوقي العناني، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".

مكافحة التطرف الديني

كما يتضمن جدول الأعمال، طلب النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم".

دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة

ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضا، طلب النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".

جهود وزارة الاتصالات في تمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة

وناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس طلب النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة.

كما ناقش المجلس، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان: الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأحال مجلس الشيوخ، عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة.

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