كامل الوزير لطلاب الجامعات: أنتم قلب هذه الأمة النابض ومن سيحمل مشاعل التطوير في قطاع النقل

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الملتقي الطلابي "موبيلتي توك Mobility Talk" المنعقد قاعة الاحتفالات الكبرى "القبة" بجامعة القاهرة، وذلك بحضور كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفي رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وليون سولير، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروعات الكبرى، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيمنس موبيليتي.

الملتقي الطلابي "موبيلتي توك Mobility Talk"



أعرب الوزير في بداية كلمته خلال فعاليات الافتتاح عن سعادته بتواجده خلال افتتاح هذا الملتقى الهام "موبيلتي توك" الذي تنظمه شركة سيمنز العالمية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة وتحت رعاية وزارتي النقل والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتمكين الكوادر الشابة وتأهيلها للمشاركة في قيادة وتشغيل وصيانة مشروعات السكك الحديدية.

وأضاف أنه منذ أن شرع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تنفيذ رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، والمشروعات القومية العملاقة لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية وفي كافة المجالات لتحقق التقدم والتنمية بالبلاد، كما أولت القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري – السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية – النقل النهري).

ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تحقيقًا لرؤية مصر 2030

وأشار إلى أن رؤية وزارة النقل تخطت من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، فقد تم افتتاح المرحلتين الأولي والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT، وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، كما تم افتتاح محطة عدلي منصور المركزية على مساحة 15 فدانا والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين ٦ وسائل نقل (القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد السويس – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري "عدلي منصور / السلام" الأتوبيس الترددي على الطريق)، كما تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله الثلاثة وجاري تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع، بالإضافة إلي أنه جاري حاليًا تنفيذ خطي المونوريل شرق وغرب النيل وتطوير شبكة النقل بالإسكندرية من خلال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ( أبو قير - محطة مصر ثم العجمي ثم برج العرب) وإعادة تأهيل ترام الرمل.

تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع

كما يجري حاليًا تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع، هذا المشروع الضخم الذي يمتد بطول حوالي 2000 كيلومتر، وبعدد 60 محطة والمخطط لها نقل 2,5 مليون راكب يوميًا و12 مليون طن بضائع سنويًا عند اكتمالها، وتتضمن الشبكة ثلاث خطوط رئيسية يربط أولها مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة ومطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية والقاهرة والإسكندرية بطول يبلغ 660 كيلومترًا والخط الثاني يبدأ من مدينة السادس من أكتوبر وحتى أبو سمبل في أقصى صعيد مصر مرورًا بأسوان، وبطول يبلغ 1100 كم، أما الخط الثالث فيبدأ من قنا ويصل إلي سفاجا، مرورًا بالغردقة بطول 175 كم وجارى دراسة إنشاء الخط الرابع من بورسعيد حتى أبو قير بطول 250 كم لربط كافة الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط من بورسعيد شرقًا وحتى الإسكندرية غربًا، وسيعمل على الشبكة قطارات سريعة بسرعة تصل إلى 250 كم/ ساعة وقطارات إقليمية بسرعة تصل إلى 160 كم / ساعة وقطارات للبضائع بسرعة تصل إلى 120 كم / ساعة.

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يهدف إلي خلق محور لوجيستي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط

ولفت كامل الوزير إلى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع يهدف إلي خلق محور لوجيستي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وأطلق عليه بعض الخبراء قناة سويس جديدة على القضبان، بالإضافة إلى ربط مناطق الإنتاج (صناعة وزراعة) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر -... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، وكذا الربط بين المناطق السياحية بأنواعها (سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة – السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط)؛ مما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة، وكذا التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر (أبو طرطور – قنا – أسوان) بموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط السككى مع دول الجوار (مع السودان من أبو سمبل حتى وادي حلفا - مع ليبيا من مطروح والسلوم حتى بني غازي وسيرت)، وأخيرًا الحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل نتيجة الانبعاثات الكربونية.

وتجدر الإشارة إلى تطابق مسار الخطين الأول والثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع مع مخطط ( ممر التنمية) الذي اقترحه العالم المصري الكبير فاروق الباز والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكى وأبو سمبل.

وأوضح الوزير أن أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع لا تتوقف عند حد البنية التحتية والتقنيات المتطورة، بل تمتد إلى الاستثمار في الإنسان المصري، حيث نهدف إلى إعداد جيل من الشباب يمتلك المهارات والمعرفة والتدريب العملي الكافي لإدارة وتشغيل هذه المنظومة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، فإن نجاح المشروع في مصر لا يعتمد على الهندسة فقط، بل على الأفراد الذين سيقومون بتشغيليه وتطويره مستقبلًا، فطلاب اليوم هم مهندسو ومخططو وقادة الغد، ومن الضروري والهام تعريفهم مبكرًا بحجم المشروع وأهميته ورؤيته التنموية وكذا الفرص الهائلة المتاحة في قطاع النقل.

خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري

وأضاف أنه ومن أجل ذلك ولمواكبة التطوير الشامل لقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربائي، فقد تم وضع خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لهذه القطاعات تعتمد علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بهذه القطاعات من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة.

وأكد الوزير أنه في هذا الإطار، يأتي هذا الملتقى كمنصة حوار وتفاعل مباشر بين شباب الجامعات والخبراء في هذا المجال الحيوي، لتعزيز التوعية، ونقل الخبرات، وتقديم فرص تعليمية وتدريبية حقيقية تسهم في بناء القدرات والكوادر المؤهلة، ويهيئ الشباب ليكونوا الجيل القادم من المشغلين والمبتكرين والقادة ويدعم رؤية مصر الشاملة للتنمية من خلال ربط مشروعات البنية التحتية الكبرى بتطوير الكفاءات والمهارات المحلية.

وأشار الى أن التعاون مع شركة سيمنز، الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل، لا يقتصر على تنفيذ المشروع، بل يشمل شراكة حقيقية في نقل التكنولوجيا، وتدريب المهندسين والفنيين المصريين، ودعم التعليم الفني والتطبيقي، بما يضمن استدامة التشغيل والتميز المحلي. فإن شركة سيمنز تجمع بين الخبرة العالمية والالتزام الحقيقي ببناء القدرات المحلية وتدعم أهداف الدولة المصرية في تعزيز التصنيع المحلي من خلال نقل المعرفة والخبرات حيث لا تقتصر علي تقديم التكنولوجيا فقط بل تشمل أيضًا تمكين الكفاءات المحلية وبناء جيل المستقبل من الكوادر المهنية.

وفي ختام كلمته، قال الوزير: "أبنائي وبناتي الطلاب أتوجه إليكم برسالة من القلب فأنتم قلب هذه الأمة العريقة النابض، وأنتم من سيحمل مشاعل التطوير في هذا القطاع الحيوي. إن وطنكم يثق بكم، ويعوّل عليكم، ويوفر لكم الإمكانات والدعم، فاستثمروا هذه الفرصة، وكونوا على قدر المسؤولية والطموح " متوجها بخالص الشكر والتقدير لشركة سيمنز ورئيس شركة سيمنز العالمية رونالد بوش، وكذلك مايكل بيتر رئيس شركة سيمنز موبيليتي ولجامعة القاهرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى، متمنيًا لكم جميعًا ملتقى ناجحًا، يحقق أهدافه في تمكين الشباب، ودفع عجلة قطاع النقل في مصر إلى الأمام.

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