السكك الحديد تنسق مع شرطة النقل لتأمين رحلاتها مع اقتراب امتحانات نهاية العام

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل حركة نقل الركاب بالسكك الحديد ومترو الانفاق بالتزامن مع قرب انتهاء العام الدراسي وبداية الامتحانات للطلاب.

وشدد وزير النقل خلال اجتماعه بقيادات السكك الحديد ومترو الانفاق على أهمية تقديم أعلى مستوى خدمة للطلاب وكافة ركاب المترو والسكك الحديد، مع العمل على تقليل زمن التقاطر بين القطارات بعضها البعض.

تعليمات جديدة للسكك الحديد

على صعيد آخر قامت السكك الحديد بالتنسيق مع شرطة النقل ومباحث السكك الحديد لمنع أي ظواهر سلبية على متن القطارات أو على المحطات من شأنها التأثير السلبي على تشغيل السكك الحديد.

وناشدت الركاب الالتزام بمقررات التذاكر والاشتراكات وعدم استقلال قطارات تخالف الاشتراك أو التذكرة التي يحملها المواطن حتى لا يعترض الراكب للغرامة ويسبب زحاما غير مبرر .

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