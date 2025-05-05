الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديد تنسق مع شرطة النقل لتأمين رحلاتها مع اقتراب امتحانات نهاية العام

قطار
قطار

تابع  الفريق كامل الوزير وزير النقل حركة نقل الركاب بالسكك الحديد ومترو الانفاق بالتزامن مع قرب انتهاء العام الدراسي وبداية الامتحانات للطلاب.

وشدد وزير النقل خلال اجتماعه بقيادات السكك الحديد ومترو الانفاق على أهمية تقديم أعلى مستوى خدمة للطلاب وكافة ركاب المترو والسكك الحديد، مع العمل على تقليل زمن التقاطر بين القطارات بعضها البعض.

تعليمات جديدة للسكك الحديد 

 

على صعيد آخر قامت السكك الحديد بالتنسيق مع شرطة النقل ومباحث السكك الحديد لمنع أي ظواهر سلبية على متن القطارات أو على المحطات من شأنها التأثير السلبي على تشغيل السكك الحديد.

وناشدت الركاب الالتزام بمقررات التذاكر والاشتراكات وعدم استقلال قطارات تخالف الاشتراك أو التذكرة التي يحملها المواطن حتى لا يعترض الراكب للغرامة ويسبب زحاما غير مبرر .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق كامل الوزير وزير الفريق كامل الوزير وزير النقل الفريق كامل الوزير امتحانات نهاية العام امتحانات نهاية لفريق كامل الوزير وزير النقل

مواد متعلقة

بسبب الأطفال، النقل تحذر المواطنين بمنع توقف القطارات بهذه المحطات

بعد واقعة قفز شاب أعلى قطار شبين، السكك الحديدية تحذر من هذه السلوكيات

السكك الحديدية تنسق مع المحافظات لغلق المزلقانات غير الشرعية

السكك الحديد تحذر المواطنين من عبور مزلقانات القطارات أثناء غلقها

أول تحرك من السكك الحديدية بعد ارتفاع سعر السولار

رئيس السكة الحديد يبحث مع سفير كوريا استكمال توريد صفقة الـ1350 عربة

أهالي قرية "نجيلة" بشمال سيناء يستقبلون وزير النقل بالزغاريد (فيديو)

السكك الحديدية تبدأ إعداد جداول التشغيل النهائية لخط قطار سيناء

ads

الأكثر قراءة

رسميا، السيسي يصدق على قانون العمل

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون العمل الجديد

ضبط متهمين جدد في عصابة سارة خليفة بـ 103 كيلو حشيش صناعي

برعاية وحضور السيسي، 5 معلومات عن افتتاح النسخة 25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية اليوم

حرب شرسة مقبلة، توفيق عكاشة يكشف مخططا جديدا لإشعال معركة كبرى بالشرق الأوسط

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تتراجع 3 جنيهات في سوق العبور

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لأداء الحج؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية