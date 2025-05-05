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بدء فعاليات المؤتمر العربي الأول للقضاء في ظل الذكاء الاصطناعي

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

حضر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للقضاء والمنعقد تحت عنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي"، والذي تنظمه هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

تحديات العمل القضائي وبناء القدرات 

ورافق المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويهدف المؤتمر لمناقشة أثر التطورات التكنولوجية على العمل القضائي وسبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير النظم القضائية، بجانب بحث التحديات الأخلاقية والتشريعية ذات الصلة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير. 

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