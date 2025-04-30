لتنمية مهارات الشباب، وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للتدريب

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، وأكاديمية العربية للتدريب ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونص "البروتوكول" على التعاون لتقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المصرية، على أن يتم إطلاق المشروع مبدئيًا في مجالات البيع بالتجزئة: "بائع، وأخصائي مبيعات، وكاشير، ومدير معرض، ومُشرف معرض، ومدير منطقة".

تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة

وأكد البروتوكول أن التزامات "الأكاديمية"، تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وتوفير التجهيزات اللازمة مثل: القاعات، والمعامل، وأنظمة البيع الافتراضي، والتدريب العملي، وأنظمة التعليم الإلكتروني LMS، وتعيين مُدربين مؤهلين، وإصدار شهادات معتمدة، ورفع تقارير دورية للوزارة.. وأن التزامات الوزارة، تخصيص مقر للأكاديمية في أحد مراكز التدريب التابعة لها، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة، والتعاون في اختيار وترشيح المُتدربين، وتوفير المعلومات الأساسية المطلوبة، ومتابعة مُخرجات التدريب، ودعم توظيف الخريجين، ودعم إعتماد البرامج التدريبية.

وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "الوزارة" وأكاديمية العربية للتدريب السعودية

وأكد الوزير جبران أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاع الخاص، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

قام بالتوقيع على البروتوكول: وائل عبد الصبور، مدير عام شئون مراكز التدريب المهني بوزارة العمل، وإبراهيم الشرقاوي بصفته المدير العام لأكاديمية العربية للتدريب.

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