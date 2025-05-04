غدا.. إطلاق مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم

تستعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لإطلاق مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم غدا الاثنين.

وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، أن هذا يأتي فى ضوء توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) التى أطلقتها الدولة المصرية في سبتمبر 2024، وتوجيهاته بضرورة التعاون بين شتى مؤسسات الدولة وهيئاتها؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محاور مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم



وتشمل المبادرة عدة محاور، تمثلت أولا في بداية جديدة لضمان جودة التعليم (طلاب مؤسسات التعليم العالي).

ويعتمد هذا المحور على تفعيل دور طلاب مؤسسات التعليم العالي في جودة التعليم ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب المصريين والوافدين بأهمية تحقيق معايير جودة التعليم في بناء الإنسان المصري، وخلق أجيال واعية بأهمية التعليم الجيد ودوره في مواجهة تحديات المستقبل، وكذلك عرض معايير الجودة التي تستهدف إعداد خريج متعلم واع متمسك بهويته الوطنية، إضافة إلى إعداد قادة المستقبل القادرين على دفع عجلة التطوير والتنميةبالمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال زيارات منظمة وتنفيذ ورش عمل ينهض بها مدربوالهيئة لطلاب بالجامعات المصرية.

أما المحور الثاني فيتعلق بالوزارات والهيئات والسفارات، من حيث مشاركتها وقيادتها المعنية لنشر ثقافة الجودة ومناقشة سبل التعاون المشترك سعيًا لتفعيل دور الهيئة وتحقيق أهدافها، من خلال ورش عمل تخصصية تناسب طبيعة كل وزارة ودورها (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الأزهر الشريف /الهيئة العامة لتعليم الكبار / وزارة المالية / وزارة الصحة والسكان / وزارة الشباب والرياضة / وزارة الأوقاف /وزارة التنمية المحلية / وزارة العمل/ وزارة التجارة / وزارة الصناعة /وزارة التخطيط والتعاون الدولي / الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة / المجلس الصحي المصري/ تنسيقية شباب الأحزاب).

أما المحور الثالث فيختص بطلاب مراحل التعليم قبل الجامعي.

أهداف مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم

تهدف مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم إلى عدة أمور وهي:

تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في التعليم.

توفير فرص التعاون والعمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة ومؤسساتها.

تحسين جودة التعليم ومشاركة طلاب الجامعات في جميع المحافظات وتوضيح دورهم المأمول في بناء الدولة المصرية.

رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بأهمية تحقيق معاييرجودة التعليم في بناء الانسان المصري.

خلق أجيال واعية بأهمية التعليم الجيد ودوره في مواجهة تحديات المستقبل.

عرض معايير الجودة التي تستهدف إعداد خريج متعلم واع متمسك بهويته الوطنية.

تمكين الطلاب من المشاركة الفعالة في تقييم برامجهم الدراسية ومؤسساتهم التعليمية.

إعداد قادة المستقبل القادرين على دفع عجلة التطوير والتنميةبالمؤسسات التعليمية.

بناء شراكة فاعلة بين الطلاب والهيئة التدريسية والإدارة الجامعية.

نشر ثقافة الجودة للطلاب بالتعليم العالي والعاملين بأجهزة الدولة ومؤسساتها.

تقديم ورش عمل عن جودة التعليم تتناسب وطبيعة كل وزارة ومؤسسة ودورها في الدولة.

الاستفادة من الموارد والكوادر المتاحة بالهيئة لتعظيم الفائدة التي تعود على الوطن والمواطنين بالخير.



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