الجامعة العربية: ضمان جودة التعليم ضرورة في ظل المنافسة العالمية

أطلقت اليوم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فعاليات مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرامية لبناء الانسان المصري.

يأتي ذلك برعاية من جامعة الدول العربية وبحضور مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة برئاسة الدكتور علاء عشماوي والدكتور حسام عثمان نائبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور فراج العجمي الوزير المفوض ومدير التربية والتعليم والبحث العلمي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ومديري مركز الجودة بالجامعات المصرية.

فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



وقال فراج العجمي الوزير المفوض ومدير التربية والتعليم والبحث العلمي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن ضمان الجودة ليس خيارا بل ضرورة في ظل المنافسة العالمية لترسيخ مفاهيم جودة التعليم لضمان كفاءة الأداء ومخرجات التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية وايمانا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأهمية النهوض بالتعليم وخاصة التعليم العالي من خلال تبني عدة مشروعات ومبادرات ومن أهمها اطلاق التصنيف العربي للجامعات العربية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية كذلك يتم طرح العديد من المنح في عدة تخصصات للطلاب العرب بالدول العربية بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية والجامعات العربية ايمانا من الجامعة بأهمية التعليم.

قال الدكتور حسام عثمان نائب وزيرالتعليم العالي للابتكار والذكاء الصناعي والبحث العلمي: “الاستفادة من المبادرة تتمثل في تحقيق اهداف الدولة في تحقيق الابتكار، ففي مارس 2023 اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلي وأطلقت السياسة الوطنية للتنمية المستدامة وهي سياسة تعزيز الأدوار والقدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز الدور التنموي والمشاركة في الاستراتيجيات التنموية وتنويع مصادر تمويل الابتكار وتوفير بيئة العمل وغرس ثقافة الابتكار والحوكمة ويتم تنفيذ الاستراتجية من خلال عناصر تمكين وإتاحة الموارد لنقل التكنولوجيا بين مؤسسات الدولة وتحسين وحوكمة بيئة العمل وبتوفير عدة حزم للعمل وهي بناء قدرات البحث والتطوير وبناء قدرات الابتكار وسد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار ونتج عن هذه السياسة خروج 27 برنامج ومبادرة”.



وقال هشام عبد الناصر المدير التنفيذي للمبادرة: “التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الانسان، ومصر ليست دولة بل مهد الحضارة وحين بدأت بدأ التاريخ، واليوم نستدل بهذا الإرث العظيم في اطلاق مبادرة بداية معتمدة علي ان الجودة هي مفتاح بناء الانسان بما يتواكب مع اليات العصر في ظل قيادة تؤمن بأهمية التعليم وجودته، ونشكر جامعة الدول العربية التي ترعي هذا الحدث بما يعطي بعدا إقليميا للمبادرة، وهذه المبادرة هي ايمانا بأهمية بداية جديدة تعتمد علي الابتكار والفكر والتنمية ونحن علي يقين بأن هذه المبادرة هي نقطة اشعاع تنطلق لتدريب ونشر الجودة بين 100 الف طالب من الطلاب المصرين والوافدين في 50 جامعة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية كمرحلة أولى لتشمل كل الجامعات وكذلك نشر الجودة بين 24 ألف موظف بالجهاز الإداري بمشاركة 15 وزارة من خلال ورش عمل تخصصية تناسب طبيعة كل وزارة ودورها ( وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الأزهر الشريف / الهيئة العامة لتعليم الكبار / وزارة المالية / وزارة الصحة والسكان / وزارة الشباب والرياضة / وزارة الأوقاف /وزارة التنمية المحلية / وزارة العمل/ وزارة التجارة / وزارة الصناعة / وزارة التخطيط والتعاون الدولي / الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة / المجلس الصحي المصري/ تنسيقية شباب الأحزاب )، والمرحلة الأخيرة من المبادرة تستهدف تدريب وتثقيف و50 الف من قيادات التعليم قبل الجامعي بمحافظات الجمهورية”.



وقال علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن “المبادرة بدأت بإقامة ورش عمل بالمؤتمر السابق للهيئة وبوجود ورش عمل للطلاب وتحدثنا عن دور الطالب بضمان جودة التعليم وثورة ريادة الاعمال ونستهدف من خلال المبادرة توسيع هذه النواه لتشمل قطاعات عدة بالدولة والهدف من المبادرة هو التوعية ونشر ثقافة الجودة وسوف تمتد هذه المبادرة الي الدول العربية المختلفة”.



وأضاف عشماوي أن “الهيئة طورت معايير جودة التعليم واعتماد التعليم قبل الجامعي وقامت بتطوير المعايير والفكر، والاهتمام والتركز علي قياس مخرجات التعليم التي تسهم في بناء الانسان وتركيز المعايير علي ما يثبت ان الطالب حصل علي المعارف والمهارات المطلوبة، وفيما يخص معايير التعليم الازهري بداية من المعاهد الازهرية حتي الجامعي والعلوم الشرعية تم تطويرها لتهتم بمخرجات التعلم، وفيما يخص التعليم العالي تم تطوير معايير الاعتماد المؤسسي ومعايير الاعتماد البرامجي بما يتوافق مع تطور المعايير العالمية ”.



وتابع عشماوي أن الهيئة تستعد لإعلان معايير اعتماد المؤسسات التدريبية قريبا والعمل بها في استقبال طلبات اعتماد المؤسسات التدريبية، وأخيرا تستهدف الهيئة الانتقال بهذه المبادرة الي المستوي الإقليمي من خلال الشبكة العربية للتعليم العالي بعدة دول عربية.



الجدير بالذكر ان مبادرة بداية جديدة لجودة التعليم تستهدف تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في التعليم وتوفير فرص التعاون والعمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة ومؤسساتها تحسين جودة التعليم ومشاركة طلاب الجامعات في جميع المحافظات وتوضيح دورهم المأمول في بناء الدولة المصرية ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب بأهمية تحقيق معايير جودة التعليم في بناء الإنسان المصري وخلق أجيال واعية بأهمية التعليم الجيد ودوره في مواجهة تحديات المستقبل وعرض معايير الجودة التي تستهدف إعداد خريج متعلم واع متمسك بهويته الوطنية، وتمكين الطلاب من المشاركة الفعالة في تقييم برامجهم الدراسية ومؤسساتهم التعليمية وإعداد قادة المستقبل القادرين على دفع عجلة التطوير والتنمية بالمؤسسات التعليمية وبناء شراكة فاعلة بين الطلاب والهيئة التدريسية والإدارة الجامعية ونشر ثقافة الجودة للطلاب بالتعليم العالي والعاملين بأجهزة الدولة ومؤسساتها وتقديم ورش عمل عن جودة التعليم تتناسب وطبيعة كل وزارة ومؤسسة ودورها في الدولة الاستفادة من الموارد والكوادر المتاحة بالهيئة لتعظيم الفائدة التي تعود على الوطن والمواطنين بالخير.





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