السبت 03 مايو 2025
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رياضة

وكيله يتواجد بالبرازيل، هل يصبح أنشيلوتي مدربا لمنتخب السامبا؟

انشيلوتي
انشيلوتي

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن صفقة تعاقد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أصبحت على بعد خطوة واحدة.

أنشيلوتي يقترب من البرازيل 

قالت صحيفة آس الإسبانية إن وكيل أعمال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يتواجد حاليًا في ريو دي جانيرو لإتمام صفقة تعاقده مع منتخب البرازيل.

وتابعت: "رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريجيز يتفهم مطالب أنشيلوتي بشكل كامل وقد وافق على احترامها".

وزادت: "الإيطالي يريد مواصلة التنافس على لقب الدوري الإسباني ولن يوقع على أي شيء حتى نهاية المسابقة".

واختتمت: "تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف، سيغادر أنشيلوتي ريال مدريد في نهاية موسم الدوري".

من جانبها قالت قناة RMC Sport إن  "البرازيل ترغب في توقيع عقد أنشيلوتي في 12 مايو  الجاري، بعد يوم من الكلاسيكو أمام برشلونة في الليجا".     

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