أنشيلوتي يرد على تقليل ريال مدريد له بالتفاوض مع مدربين آخرين (فيديو)

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تسريب أسماء لخلافته، مثل تشابي ألونسو، سانتياجو سولاري ويورجن كلوب، وهل يعتبر الأمر عدم احترام له.

ورد أنشيلوتي : "لا، لا، إطلاقًا لا أعتبر الأمر عدم احترام وعلاقتي جيدة جدًا مع النادي، ونتحدث دائمًا عن كل شيء. علاقتنا رائعة،و المعلومات هي ما هي عليه وكثير منها غير صحيح".

فيما رفض كارلو أنشيلوتي، الحديث عن مستقبله قبل آخر مرحلة من الدوري الإسباني، ورجّح أن يحصل على "وداع رائع" إذا رحل عن النادي.

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هل الحديث عن المدربين كلوب، اربيلوا، تشابي الونسو، يعد عدم احترام لك ؟



انشيلوتي: لدي علاقة جيدة جدًا مع النادي. نتحدث عن كل شيء مع النادي، العلاقة مع النادي رائعة. pic.twitter.com/lXCjEgU5uQ — محمود مجيد (@MMajeedX) May 3, 2025

وكشف أنشيلوتي عن تدريب منتخب البرازيل، فأجاب: أستطيع توضيح ذلك. أشعر بمودّة كبيرة تجاه ناديّ، اللاعبين والجمهور، كما أنني أحترمهم. سأتحدث عن مستقبلي في 25 (مايو)، وليس قبله".

وأضاف: نفكّر في الحاضر، وفي المباريات المقبلة ونعتقد بأننا قادرون على القتال، وما سنفعله هو القتال من أجل الدوري حتى الثانية الأخيرة من المباراة الأخيرة".

وتابع: "نركّز على ذلك ولا نفكّر في أي شيء آخر. عانينا من إصابات كثيرة، وصعوبات كثيرة، لكننا مقتنعون بأننا قادرون على تشكيل فريق جيد والفوز بمباراة الغد".

المدرب الإيطالي سُئل عن شعوره إزاء احتمال انتهاء حقبته في النادي، فأجاب: "شعوري هو أن نفكّر جيدًا بمباراة الغد ومحاولة الفوز، وبعد ذلك، علينا الاستعداد جيدًا للمباراة المقبلة ضد برشلونة، والتي ستكون مهمة جدًا وتمنحنا الفرصة للقتال بشكل أكثر قوة من أجل هذه البطولة".

أنشيلوتي يتحدث عن الخسارة أمام برشلونة

وأشار إلى أنه تحدث مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بعد خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، مضيفًا: "كان هناك طعم مرير، لأننا كنا قريبين جدًا (من الفوز) وكان الفريق جيدا جدًا... ولكن ليس هناك ما يُلام الفريق عليه".

وشدد على أنه "بخير"، وزاد: "أتفهّم أنكم تريدون التحدث عن مستقبلي، لكنني لا أريد ذلك. الأمر بسيط وأعلم جيدًا ما يتوجّب عليّ فعله، وما سأفعله، وما أفعله، وهذا لا يعني الحديث عن مستقبلي اليوم. أعلم أنني أخيّب ظنّكم اليوم، لكن ذلك لا يهمّني"

https://x.com/MMajeedX/status/1918623434759709032?t=jLdPVftYdOK736882EMSGQ&s=19

واختتم: علاقتي رائعة مع ريال مدريد ولا أعلم ماذا سيحدث. أيًا يكن الأمر، فسيكون وداعًا رائعًا، لأنني أحمل الكثير من المودّة للنادي ولن أجادل النادي أبدًا، لم أواجه أي مشكلة مع النادي في 6 سنوات، ولن أسمح بحدوث قتال مع النادي في اليوم الأخير، الذي لا أعرف متى سيكون وقد يكون في 25 مايو.

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