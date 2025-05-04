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رياضة

لقاء الحسم، الكشف عن حكم مباراة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا

البولندي شيمون مارتشينياك
البولندي شيمون مارتشينياك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين البولندي شيمون مارتشينياك حكما لمباراة إنتر ميلان وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ضد إنتر ميلان 

وتقام مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب جوسيبي مياتزا بمدينة ميلانو.

وستكون المباراة حاسمة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث انتهت مباراة الذهاب في برشلونة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم.

البولندي شيمون مارتشينياك سبق وأن أدار العديد من المباريات الكبرى في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل برشلونة 3 مرات أمام إنتر ميلان في عقر داره ولم يعرف الفوز هناك سوى مرة وحيدة عام 2019 في مرحلة المجموعات.

وتبقى المواجهة الأشهر والتي لن ينساها مشجعو برشلونة يوم 20 من أبريل 2010 حين خسر الفريق بقيادة مدربه الأسبق الإسباني بيب جوارديولا، بنتيجة 3-1 في جولة الذهاب لدور قبل النهائي.

وودع بعدها برشلونة في ملعبه بعد الفوز بهدف نظيف وعدم القدرة على تعويض خسارته بفارق هدفين.

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