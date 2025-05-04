الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يستعيد خدمات ليفاندوفسكي في موقعة إنتر ميلان

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

يستعيد نادي برشلونة خدمات مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي خلال مباراة إنتر ميلان الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة سبورت الاسبانية فإن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء ضد إنتر ميلان، بينما يستمر غياب أليخاندرو بالدي عن الفريق.

 

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين البولندي شيمون مارتشينياك حكما لمباراة إنتر ميلان وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ضد إنتر ميلان 

وتقام مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب جوسيبي مياتزا بمدينة ميلانو.

وستكون المباراة حاسمة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث انتهت مباراة الذهاب في برشلونة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم.

البولندي شيمون مارتشينياك سبق وأن أدار العديد من المباريات الكبرى في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل برشلونة 3 مرات أمام إنتر ميلان في عقر داره ولم يعرف الفوز هناك سوى مرة وحيدة عام 2019 في مرحلة المجموعات.

وتبقى المواجهة الأشهر والتي لن ينساها مشجعو برشلونة يوم 20 من أبريل 2010 حين خسر الفريق بقيادة مدربه الأسبق الإسباني بيب جوارديولا، بنتيجة 3-1 في جولة الذهاب لدور قبل النهائي.

وودع بعدها برشلونة في ملعبه بعد الفوز بهدف نظيف وعدم القدرة على تعويض خسارته بفارق هدفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميلان الإيطالي إنتر ميلان وبرشلونة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا روبرت ليفاندوفسكي صحيفة سبورت الإسبانية وبرت ليفاندوفسكي نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

لقاء الحسم، الكشف عن حكم مباراة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا

سيناريو يمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

وكيله يتواجد بالبرازيل، هل يصبح أنشيلوتي مدربا لمنتخب السامبا؟
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

مع بدء مناقشته بالبرلمان، نص تعديلات قانون الإيجار القديم

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

داليا زيادة تثير الغضب بعد إهانتها لمصر من أجل إسرائيل، والنشطاء: «الموساد هيزودلك المرتب»

رئيس الوزراء يحذر المحافظين لهذا السبب

نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني عاجل عقب استهداف مطار بن جوريون

نقابة المحامين تعلن إضرابا عاما أمام محاكم استئناف الجمهورية، الخميس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير قريبا

وزير الأوقاف: التنمر سلوك مرفوض يتنافى مع المبادئ الإنسانية

أيهما أفضل، تكرار الحج أم مساعدة الفقراء؟.. رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية