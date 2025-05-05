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حوادث

تسرب غاز يتسبب في حريق عقار وإصابة شاب وسيدة بمنشأة القناطر

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

شهدت منطقة المنصورية التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، حريقًا مروعًا اندلع داخل أحد العقارات السكنية، نتيجة تسرب غاز، مما أسفر عن إصابة شاب وسيدة من قاطني العقار.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق بعقار سكني، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث تمكن رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

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وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن تسرب غاز من داخل الشقة كان وراء الحادث.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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الحماية المدنية حريق حريق المنصورية منشأة القناطر النيابة العامة

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