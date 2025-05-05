ماذا جرى في حقوق المنوفية؟.. القصة الكاملة لسرقة بحث أستاذ جامعي على يد باحثة كويتية.. «فيتو» تفجر القضية.. لجنة جامعة القاهرة تقر الواقعة.. وعميد الكلية يوضح الملابسات

حالة من الجدل انتشرت بين الأوساط الأكاديمية، عقب تداول واقعة سرقة بحث جامعي منشور للدكتور هشام البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

د. هشام البدري

وطرح الجميع تساؤلات تتعلق بقواعد تحكيم الأبحاث ومناقشة الرسائل العلمية، بعد أن طفى على السطح ورود أخطاء في تلك المنظومة، فيما يتعلق بتقديم تقرير فحص الاقتباس من الباحث عند عرض بحثه للنشر بإحدى المجلات العلمية، وكذلك بالنسبة لصاحب رسالة الماجستير أو الدكتوراة.

تفاصيل واقعة سرقة بحث أستاذ جامعي بحقوق المنوفية

وتواصلت فيتو مع الدكتور هشام البدري، رئيس قسم القانون العام بجامعة المنوفية، والذي كشف تفاصيل سرقة باحثة كويتية تسمى رجاء جواد كاظم، بحثا منشورا له بمجلة الكلية عام 2009، بعنوان" حدود رقابة الدستورية.. دراسة مقارنة حول هامشية رقابة الدستورية في مصر في ضوء التعديلات الدستورية المصرية والفرنسية"، وقيامها بنقل البحث نصا في بحث جديد نشرته أيضا في نفس المجلة -مجلة كلية الحقوق جامعة المنوفية- ونسبته لنفسها دون الإشارة إليه.

بحث البدري المنشور بمجلة حقوق المنوفية

بدأ الأمر عندما اكتشف أحد تلاميذ البدري في الدراسات العليا البحث المسروق، والذي قرر إبلاغ أستاذه به، ليكتشف البدري بعدها أن البحث منقول بالنص من بحثه المنشور بذات المجلة قبله بأعوام.

البحث المسروق من الباحثة الكويتية

وكانت المفاجأة الأكبر، عندما اكتشف البدري من خلال أحد أصدقائه من أساتذة القانون، أن رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة الكويتية، رجاء جواد كاظم، منقول منها أجزاء بالنص من نفس البحث المذكور للبدري.

رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة الكويتية بحقوق القاهرة

وكانت الباحثة رجاء جواد كاظم، التي تعمل مراقبا لإدارة الرسوم القضائية بوزارة العدل الكويتية، قد حصلت على الدكتوراة وأجيزت رسالتها التي تحمل عنوان "رقابة دستورية القوانين.. دراسة مقارنة بين القانونيين المصري والكويتي" بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2016، بإشراف من الفقيه الدستوري الراحل، الدكتور يحيي الجمل، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، مما أثار دهشة وتساؤلات كثيرة، حول تقديم الباحثة الكويتية تقريرا لفحص الاقتباس من المكتبة الرقمية من عدمه.

جامعة القاهرة تؤكد سرقة الباحثة الكويتية بحث الدكتور هشام البدري

وفور علمه بالواقعة، تقدم الدكتور هشام البدري بمذكرة لرئيس جامعة المنوفية الدكتور أحمد القاصد، الذي توجه بدوره إلى جامعة القاهرة، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة لفحص الأمر، خاصة وأنه وقت نشر البحث المسروق للباحثة الكويتية، كان محكم المجلة العلمية الدكتور منصور محمد أحمد، عميد حقوق المنوفية الحالي.

وجاء في التقرير الذي انتهت إليه لجنة من كبار أساتذة الحقوق بجامعة القاهرة، أن البحث المنشور بمجلة كلية الحقوق بجامعة المنوفية، باسم الباحثة رجاء جواد كاظم، منقول حرفيا من بحث الدكتور هشام البدري، المنشور بنفس المجلة، ملحق العدد الثاني 2009، الصفحات من 15 إلى 66.

مذكرة عميد الكلية للدكتور هشام البدري

وفي مذكرة أخرى تقدم بها الدكتور منصور محمد أحمد، عميد كلية الحقوق بالمنوفية، إلى رئيس الجامعة، أكد ضرورة سحب البحث المنشور من مجلة الكلية، وسحب الأعداد التي ورد بها، وإخطار المستشار الثقافي لدولة الكويت في مصر لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

عميد حقوق المنوفية يعلق على واقعة سرقة بحث البدري

وإعمالا لمبدأ حق الرد، تواصلت فيتو مع الدكتور منصور محمد أحمد، عميد حقوق المنوفية، الذي أكد أنه لا يتذكر واقعة نشر البحث نظرا لأنها قد مر عليها وقت طويل، وأوضح أنه في ذلك الوقت لم يكن الباحث ملزما بتقديم تقرير فحص الاقتباس عند تحكيم البحث للنشر بالمجلة العلمية.

مذكرة جامعة المنوفية بشأن واقعة سرقة البحث

وأضاف أحمد، أنه من غير المعقول أن يجيز البحث للنشر، إذا ما ثبت له بالدليل القاطع أنه منقول، موضحا أن تقرير فحص الاقتباس يسمح للباحث بالنقل في حدود 25%، وطالما إلتزم الباحث بهذه النسبة فلا يعد البحث مسروقا، خاصة وأن الموضوعات في العلوم الانسانية والكليات النظرية، يتناولها أكثر من شخص في الأبحاث والدراسات العلمية، بخلاف الكليات العملية.

وقال عميد حقوق المنوفية في تصريحاته لفيتو: " أنا أستاذ جامعي ولدي ضمير وأمانة علمية، ولا يمكن أبدا أن أجيز نشر البحث إذا تيقنت أن به نسبة سرقة ولو 1%، فقد كنت الثاني على دفعتي بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وعينت معيدا، وحصلت على الدكتوراة من فرنسا، وترقيت كأستاذ مساعد بتقدير جيد جدا، وأستاذ بتقدير جيد جدا، وكنت وكيلا لخدمة البيئة بالكلية، ووكيلا للدراسات العليا، ووكيلا لشئون الطلاب، ثم عميدا للكلية".

الباحثة الكويتية ترفض الرد على مانشرته فيتو بشأن سرقة بحثها

وإعمالا لحق الرد أيضا، حاولت فيتو التواصل مع الباحثة الكويتية، رجاء جواد كاظم، وطلبت ردها فيما هو مثار، حول سرقتها لبحث الدكتور هشام البدري، إلا أن الباحثة لم ترد، بالرغم من علمها بتداول الواقعة بالنشر.

الباحثة الكويتية مع لجنة مناقسة رسالة الدكتوراة الخاصة بها

أيضا تواصلت فيتو مع الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، باعتباره أحد المشرفين على رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة، إلا أنه رفض التعليق على الواقعة، معللا ذلك بأنه ابتعد عن الشأن العام منذ سنوات ولا يرغب في العودة إليه.

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عميد حقوق المنوفية يعلق على واقعة سرقة بحث الدكتور هشام البدري

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