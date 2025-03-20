الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مفاجأة، إيقاف راموس مباراة واحدة فقط بعد سلوكه العنيف

راموس
راموس

 إيقاف راموس، أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد المكسيكي لكرة القدم، عقوبة الإسباني سيرجيو راموس، مدافع مونتيري، بعد طرده خلال مواجهة بوماس أونام في الدوري بمرحلته الختامية "كلاوسورا" يوم الأحد الماضي. 


وأكدت اللجنة إيقاف راموس مباراة واحدة بسبب السلوك العنيف وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء في الدقيقة 92 خلال مواجهة بوماس لتقطع أنباء إيقافه 15 مباراة بسبب تلك الأزمة.

وأوضحت اللجنة أن راموس كان يستحق بطاقة حمراء في الدقيقة 20 بسبب تدخل عنيف.


وركل راموس المهاجم جييرمو مارتينيز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في اللقاء الذي فاز به مونتيري بنتيجة (3-1)، وذلك قبل أن يعرب إفراين خواريز، مدرب بوماس، عن أسفه لبقائه في الملعب لأكثر من 70 دقيقة بعد تدخله العنيف على المدافع بابلو بينيفيندو في الدقيقة 20.

وقال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في بيانه "كان هناك خطأ تحكيمي بعدم الإشارة إلى السلوك العنيف للاعب رقم 93 (راموس) من مونتيري ضد اللاعب رقم 2 من بوماس (بينيفيندو)، والذي كان يستحق الطرد، تم تأكيد طرد اللاعب رقم 93 من مونتيري لركله اللاعب رقم 9 من بوماس (مارتينيز) بدون كرة".

وبهذا سيغيب راموس عن مباراة الفريق المقبلة أمام تيخوانا ولكنه سيعود في الخامس من أبريل المقبل أمام تشيفاس دي جوادالاخارا.

 

وأثار تدخل راموس العنيف جدلًا واسعًا، خاصة مع تصريحات مدرب بوماس، الذي انتقد ازدواجية معايير التحكيم، لتتدخل لجنة الحكام في الاتحاد المكسيكي في الأزمة بدراسة إيقاف اللاعب الإسباني 15 مباراة. 

وأكدت قناة "TV Azteca" المكسيكية، إن لجنة الحكام في الاتحاد المكسيكي تدرس فرض عقوبة مشددة على راموس، قد تصل إلى 15 مباراة، وفقًا للوائح الانضباط، حيث تنص المادة 12 على أن أي سلوك ينطوي على استخدام قوة مفرطة أو وحشية دون تنافس على الكرة يُعد عنفًا يستوجب عقوبة قاسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

راموس الاسباني سيرجيو راموس سيرجيو راموس مونتيري الاتحاد المكسيكي لكرة القدم

مواد متعلقة

راموس مهدد بالإيقاف 15 مباراة بعد طرده في الدوري المكسيكي

ديل بييرو: أتمنى مواجهة راموس وميسي في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

بشكل مفاجئ، محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج التلفزيوني والسفر خارج مصر

بعد توعد ترامب بإبادتهم، توفيق عكاشة يكشف مخططا أمريكيا لضرب الحوثيين بأسلحة أقرب للنووية

شنط وأحذية آخر ما تبقى من ضحايا سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية (صور)

حريق هائل بسيارة محملة بـ 20 طن سولار في المرج ومصرع قائدها (صور)

تفاصيل زيارة الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة وأداء صلاة الفجر (صور)

أمتعنا بمسلسلاته ولا يجب أن نقسو عليه، تامر حسني يدعم محمد سامي بعد قرار الاعتزال

20 صورة ترصد أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة بعد افتتاحه من الرئيس السيسي

اكتشاف مقبرة لأحد القادة العسكريين من عصر الملك رمسيس الثالث

منوعات

المزيد

يهود حريديم يهاجمون مسؤولًا إسرائيليًّا وعائلته ويقلبون سيارته (فيديو)

ماسك يهنئ دوروف على تجاوز "تلجرام" المليار مستخدم نشط شهريا

على خطى رونالدو، هالاند يشتري تحفة نادرة اقتصر انتاجها على 250 نسخة فقط (صور)

البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة والتسبب في أزمة البيض بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحج في المنام وعلاقته بقدوم خير كثير

حدث في 20 رمضان سنة 652هـ، مولد سيف الدين قطز قاهر التتار

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 20 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية