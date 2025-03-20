مفاجأة، إيقاف راموس مباراة واحدة فقط بعد سلوكه العنيف

إيقاف راموس، أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد المكسيكي لكرة القدم، عقوبة الإسباني سيرجيو راموس، مدافع مونتيري، بعد طرده خلال مواجهة بوماس أونام في الدوري بمرحلته الختامية "كلاوسورا" يوم الأحد الماضي.



وأكدت اللجنة إيقاف راموس مباراة واحدة بسبب السلوك العنيف وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء في الدقيقة 92 خلال مواجهة بوماس لتقطع أنباء إيقافه 15 مباراة بسبب تلك الأزمة.

وأوضحت اللجنة أن راموس كان يستحق بطاقة حمراء في الدقيقة 20 بسبب تدخل عنيف.



وركل راموس المهاجم جييرمو مارتينيز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في اللقاء الذي فاز به مونتيري بنتيجة (3-1)، وذلك قبل أن يعرب إفراين خواريز، مدرب بوماس، عن أسفه لبقائه في الملعب لأكثر من 70 دقيقة بعد تدخله العنيف على المدافع بابلو بينيفيندو في الدقيقة 20.

وقال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في بيانه "كان هناك خطأ تحكيمي بعدم الإشارة إلى السلوك العنيف للاعب رقم 93 (راموس) من مونتيري ضد اللاعب رقم 2 من بوماس (بينيفيندو)، والذي كان يستحق الطرد، تم تأكيد طرد اللاعب رقم 93 من مونتيري لركله اللاعب رقم 9 من بوماس (مارتينيز) بدون كرة".

وبهذا سيغيب راموس عن مباراة الفريق المقبلة أمام تيخوانا ولكنه سيعود في الخامس من أبريل المقبل أمام تشيفاس دي جوادالاخارا.

وأثار تدخل راموس العنيف جدلًا واسعًا، خاصة مع تصريحات مدرب بوماس، الذي انتقد ازدواجية معايير التحكيم، لتتدخل لجنة الحكام في الاتحاد المكسيكي في الأزمة بدراسة إيقاف اللاعب الإسباني 15 مباراة.

وأكدت قناة "TV Azteca" المكسيكية، إن لجنة الحكام في الاتحاد المكسيكي تدرس فرض عقوبة مشددة على راموس، قد تصل إلى 15 مباراة، وفقًا للوائح الانضباط، حيث تنص المادة 12 على أن أي سلوك ينطوي على استخدام قوة مفرطة أو وحشية دون تنافس على الكرة يُعد عنفًا يستوجب عقوبة قاسية.

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