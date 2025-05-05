وزير الإسكان يستقبل محافظ الأقصر لمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، بمكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس عبد المطلب ممدوح، محافظ الأقصر، لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بالمحافظة.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء، بالترحيب بالمهندس عبد المطلب ممدوح، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهات التابعة لها، تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات لتوصيل خدمات الصرف الصحي لأكثر من منطقة ريفية بمراكز محافظة الأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم عقد لقاءات دورية لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" مع الجهات التابعة للوزارة والشركات المنفذة، ويتم متابعة كل محافظة على حدة على مستوى الجمهورية، ويتناول الاجتماع كل تفاصيل تلك المشروعات للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لدخولها الخدمة، لافتا إلى أن تلك المشروعات لها من الأهمية الكبيرة، حيث أنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتحسن من جودة حياتهم.

بدء تسليم قطع الأراضي السكنية محور الإسكان المتوسط "مسكن 5"

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع الأراضي السكنية محور الإسكان المتوسط "مسكن 5" بمدينة غرب قنا، اعتبارًا من اليوم الأحد 4 /5 /2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الثلاثاء 13 /5/ 2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وشدد شريف الشربيني على ضرورة مراجعة مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتوفير كل الدعم للمستفيدين بالأراضي بالمدينة، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.

وأوضح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة الحي المتميز بالمجاورة 4 من 96: 140، يوم الأحد 4/ 5/ 2025، والقطع من 141: 185، يوم الإثنين 5 /5/ 2025، والقطع من 186: 230، يوم الثلاثاء 6 /5/ 2025، والقطع من 231: 275، يوم الأربعاء 7 /5/ 2025، والقطع من 276: 318، يوم الأحد 11 /5/ 2025.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا، إلى أنه سيتم تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 12 و13 /5 /2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

كما استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الميدانية بمدينة الشروق، حيث تفقد الطرق والمحاور بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

الاهتمام بأعمال الصيانة والزراعات والنظافة وصيانة أعمال الإنارة

وتابع المهندس شريف الشربيني كافة الأعمال التي تمت في مختلف المحاور والطرق، وميدان المهندس شريف إسماعيل حيث وجه باستكمال رفع كفاءة واجهات العمارات بالميدان وعلى مستوى المدينة، كما وجه بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والزراعات والنظافة وصيانة أعمال الإنارة.

كما تفقد الوزير أحد مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة موجها بالانتهاء من المشروع في أسرع وقت، وإزالة المخلفات الموجودة بالموقع.

وكلف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز المدينة المهندس بسام فضل، بإعداد حصر بالأراضي الشاغرة لتعظيم الاستفادة منها.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتولى جهات الوزارة تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بمراكز وقرى محافظتي أسوان وبني سويف، ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية، وذلك بحضور رؤساء وممثلي الشركات المنفذة ورؤساء القطاعات والجهات التابعة للوزارة.

المتابعة الدورية الميدانية

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن عقد هذا الاجتماع الدوري يأتي للوقوف على آخر المستجدات لكافة المشروعات على الأرض والتحديات التي تواجه التنفيذ وتذليلها إن وجدت، موضحا رؤية الوزارة نحو الانتهاء من تلك المشروعات الجاري تنفيذها.

وشدد المهندس شريف الشربيني على ضرورة العمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات المبادرة، خاصة أنه من المستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى قريبًا، سعيا لدخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بجانب المتابعة الدورية الميدانية لها على الأرض للوقوف على كافة التفاصيل لضمان الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تلك المشروعات.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن مشروعات "حياة كريمة" لها تأثير مباشر على المواطنين، حيث تنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمات واسعة بالقرى المستهدفة، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الخدمية، لافتا إلى أنه سيتم متابعة المشروعات بكل محافظة على حدة للوقوف على كل التفاصيل وتسخير كافة إمكانيات الشركات بالكامل للانتهاء منها.

واستعرض الاجتماع كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات التي تعمل على تنفيذها الجهات التابعة للوزارة من "صرف صحي ومحطات معالجة وشبكات مياه ومحطات مياه" بمراكز وقرى محافظتي أسوان وبني سويف، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، والتنسيقات الجاري العمل عليها مع الجهات المشاركة في التنفيذ لسرعة الانتهاء منها.

وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير بتكثيف المتابعة الميدانية على الأرض للمشروعات، بجانب مواصلة عقد الاجتماعات الدورية ورصد نسب التقدم أسبوعيا لكل المشروعات ومتابعة كافة أعمال التوريدات وأعمال التركيب.

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