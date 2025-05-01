وزير الإسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادي

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم الخميس، بتفقد مشروعات مدينة القاهرة الجديدة، استهلها بمشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادي، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز القاهرة الجديدة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، بمختلف مكونات المشروع، مستمعا لشرح تفصيلي عن كافة الأعمال الجارية حيث أشار المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن المأخذ يتكون من مباني المصافى الميكانيكية الناعمة، وهي مصفاة لإزالة الشوائب قبل دخول المياه للمأخذ والمضخات الرئيسية، والمطرقة المائية، وغرفة الجهد المتوسط، ومبنى المولدات، ويوجد عدد(3) مولدات رئيسية قدرة 3 ميجا وات في حالة الطوارئ، ومولد خدمات (250 ك.ف) Eneria وغرفة الـ PLC، ولوحات تشغيل المولدات عن بعد.

وتفقد وزير الإسكان مبنى الطلمبات الرئيسية المكون من 4 طلمبات رأسية 2000 لتر/ثانية وعدد 3 مضخات بالخدمة والمضخة الرابعة احتياطية، موجها بالعمل على الحفاظ على ما تم بالمشروع لخدمة المناطق المستهدفة.

يذكر أن ماخذ القاهرة الجديدة، المرحلة الأولى القائمة به تتضمن ٣ طلمبات تدفق ٢٠٠٠ لتر /ثانية + طلمبة احتياطي تصرف إجمالي ٥٢٠ متر٣/يوم، والمرحلة الثانية تتضمن ٣ طلمبات تدفق ٢٠٠٠ لتر /ثانية + طلمبة احتياطي تصرف إجمالي ٥٢٠ متر٣/يوم وتم تشغيل طلمبة إضافية بقدرة ١٦٠ م٣/يوم، ومرحلة أبو عويقل ٣ طلمبات تدفق ٢٠٠٠ لتر /ثانية + طلمبة احتياطي تصرف إجمالي ٥٢٠ متر٣/يوم ويصل إجمالي المأخذ المنفذ مليون ونص مليون متر٣/يوم، وإجمالي الطاقة المنتجة بعد تنفيذ المرحلة المستقبلية ٢ مليون متر٣/يوم.

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