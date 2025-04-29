عقاريون يطالبون بتعديل قانون التمويل وتطبيق الرقم القومي للعقار

استعرض عدد من المطورين ومسؤولي القطاع العقاري عددًا من الاجراءات والخطوات المطلوبة لمواجهة تحديات السوق العقاري وتنظيم القطاع.

وأكدوا أهمية تعديل قانون التمويل العقاري الصادر قبل 25 عامًا لعدم قدرته على استيعاب تغيرات السوق، وخفض سعر الفائدة البنكية وتيسير إجراءات حصول الشركات العقارية على الائتمان، وتقديم المزيد من الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين ودعم السوق.



وأشاروا إلى أهمية إزالة العقبات أمام تنفيذ الرقم القومي للعقار وتيسير إجراءات التسجيل العقاري والتعاقد مع مسوقين ومحامين دوليين ومعروفين لدعم تصدير العقار أسوة بالتجربة التركية، وإزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية والاعتماد على نموذج «البروجكت الفاينانس» للحد من مخاطر ارتفاع التكلفة.



كما طالبوا بتقديم الدولة حوافز خاصة للمشروعات الخضراء والمستدامة لتلبية تغير نمط الطلب على العقار عالميا، وتوفير قواعد بيانات واضحة للمستثمرين الأجانب حول فرص الاستثمار بالعقار المصري و,تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للمنازعات العقارية وإنشاء المزيد من المنصات الإلكترونية بعدة لغات لتسويق مصر سياحيا وعقاريًا،و ,استحداث جهة منظمة لأطراف السوق العقارية (مطورين، مسوقين، عملاء).

وقال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور أن آليات التمويل تمثل التحدي الرئيسي للقطاع العقاري حاليًا.



وأضاف أن العقار في مصر ليس مجرد قطاع، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث يساهم فى تشغيل أكتر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، ويوفّر فرص استثمارية ضخمة.

وأوضح صبور، أنه على مدار السنوات الماضية شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في التطوير العمراني، ليس فقط في حجم المشروعات التي تم تنفيذها، لكن في الجودة والرؤية، وهذه النهضة كانت نتيجة لتخطيط استراتيجي مدعوم برؤية الدولة، واستثمارات محلية ودولية قدرت تغيّر شكل الخريطة العمرانية في مصر.

فيما قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن قيام المطورين العقاريين بدور البنوك فى تمويل العملاء يتضمن مخاطر كبيرة ويحملهم أعباء إضافية.

وأضاف أن المطورين يرغبون فى التركيز على دورهم في البناء والتنمية وليس القيام بإقراض العملاء كما يحدث حاليًا.



وطالب سلام، البنوك القيام بدورها حتى يتثني للمطورين العقاريين العمل على تنمية المشروعات، بما يحقق رؤية الدولة فى مضاعفة الرقعة العمرانية من 7 لـ 14%.



ومن جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك نموًا كبيرًا في حجم مبيعات الشركات العقارية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن مبيعات 2024 ارتفعت عن مبيعات العام السابق عليه بنسبة 100% وهذا دليل على وجود حجم طلب حقيقي.



وأضاف خلال أن حجم الإعلانات التى بثت على القنوات التليفزيون وعدد المكالمات التسويقية عبر الهواتف دليل قوي على وجود مشروعات متنوعة وحجم طلب مرتفع.



وطالب فتح الله فوزي، بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بـ" Escrow Account" الصادر قبل 3 سنوات، لافتا إلى أن الحساب يضمن أي أموال يدفعها العملاء لدي المطورين العقاريين.



وتابع: أن عملية قيام المطور العقاري بطرح بيع وحدات بمشروعه الجديد، هى من أبسط الإجراءات؛ ولكن من الصعب تنفيذه وفقا للجدول الزمني المحدد له، مشددًا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء، نظرا لأهميته فى ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليًّا.



وأكد المهندس وليد مختار، الأمين العام لمجلس العقار المصري، على أن السوق العقارية في مصر تحتاج للتنظيم عاجل، في ظل زيادة عدد الشركات خلال الفترة الأخير.



وأضاف أن دخول ممن يدعون أنهم مطورين عقاريين خلال الفترة رغم قيامهم ببناء عقارًا واحدًا، مشددا على ضرورة وجود تصنيف مبدئي للشركات تساعد المطور على الحصول على مشروعات بحجم يناسب تصنيفه.



وأكد وليد مختار، أن تنظيم السوق العقاري يعد من أهم النقاط التى تساعد على حصول مصر على حصة من تصدير العقار، ولكن هذا يتطلب تدريب المسوقين العقاريين على طرق التعامل وعرض العقارات المتاحة أمام المشترين بشكل يتناسب مع الثقافة المختلفة.

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