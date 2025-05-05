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رياضة

كريم فؤاد يبدأ المشاركة تدريجيا في مران الأهلي بعد التعافي من الصليبي

كريم فؤاد
كريم فؤاد

 قال مصدر طبي داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، إن كريم فؤاد لاعب الفريق بدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية استعدادا للمرحلة المقبلة بعد انتهاء تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي، حيث شارك اللاعب في تدريبات المستبعدين من مباراة حرس الحدود التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة. 

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

 ويلتقي  الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو المقبل في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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