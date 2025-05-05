فحص طبي يحسم موقف الدبيس من تدعيم الأهلي أمام المصري

يخضع كريم الدبيس لاعب الأهلي لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من مباراة المصري الخميس القادم حيث غاب اللاعب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة في كاحل القدم ونفذ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري الخميس القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري البورسعيدي في تمام الساعة 8 مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.