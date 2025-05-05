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رياضة

فحص طبي يحسم موقف الدبيس من تدعيم الأهلي أمام المصري

كريم الدبيس
كريم الدبيس

يخضع كريم الدبيس لاعب الأهلي لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من مباراة المصري الخميس القادم حيث غاب اللاعب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة في كاحل القدم ونفذ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري الخميس القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري البورسعيدي في تمام الساعة 8 مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي الدبيس كريم الدبيس

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