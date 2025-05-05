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أخبار مصر

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة، والتى تبدأ تدريجيا غدًا الثلاثاء على أغلب الأنحاء لتتجاوز الثلاثينات بالقاهرة الكبرى وتقترب من الأربعينيات بالصعيد. 

حالة الطقس اليوم الإثنين 5 -5- 2025 بوادي النطرون

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود  طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة شمال الصعيد حار على  الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل  في أول الليل، ومائل للبرودة فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  18

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17

 يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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