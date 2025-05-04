الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الشبورة والرياح والأمطار

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث تسقط الأمطار الخفيفة على  السواحل الشمالية الشرقية ونشاط للرياح على جنوب سيناء.

وتحذر الأرصاد من  الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود  طقس مائل للحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة شمال الصعيد   حار  على  الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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