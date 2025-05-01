من الأدوات اليدوية إلى المعدات الثقيلة.. كل ما يحتاجه عشاق الزراعة في معرض الزهور (فيديو وصور)

على وقع خطوات الزائرين وألوان الزهور التي تملأ المكان بهجة، تنطلق فعاليات معرض الزهور السنوي بالمتحف الزراعي بالدقي، أحد أعرق وأهم الفعاليات الزراعية في مصر والشرق الأوسط. بين رائحة الياسمين العطرة وصخب الزوار الباحثين عن الجديد، تجد الأجنحة تتنوع بين نباتات الزينة، والأشجار المثمرة، وأدوات الزراعة الحديثة.



وسط هذا المشهد المزدهر، يبرز جناح أحمد إبراهيم كواحد من الأجنحة التي تجمع بين خبرة العرض وتنوع المنتجات، مقدّمًا حلولًا متكاملة للزراعة وتنسيق الحدائق.

في لقاء خاص معه، عبّر أحمد إبراهيم عن سعادته بالمشاركة هذا العام قائلًا:

"الافتتاح كان رائع، والتنظيم محترم جدًا. الحمد لله الإقبال ممتاز، والزوار بييجوا من بدري مهتمين يشوفوا الجديد، خصوصًا في المعدات والأدوات اللي بتسهل عليهم الشغل".

أحمد إبراهيم، الذي يملك خبرة طويلة في مجال معدات الزراعة واللاندسكيب، يعرض في جناحه تشكيلة واسعة من الأدوات التي تناسب مختلف الاحتياجات، بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا فقط، لتصل إلى 2000 جنيه حسب طبيعة المنتج وإمكاناته.



يقول إبراهيم:

"حرصنا إن الأسعار تبقى مناسبة لكل الناس، سواء الهاوي اللي بيحب يزرع شوية زرع على السطح، أو صاحب مشتل، أو مهندس تنسيق حدائق بيشتغل على مشاريع كبيرة".

معدات وأدوات متنوعة تلبي جميع الاحتياجات

يقدم إبراهيم مجموعة مميزة من المقصات الخاصة بتشكيل الحوائط النباتية والفيلات، التي تأتي بأشكال متنوعة تعمل إما بالشحن الكهربائي أو بالبطارية، مما يمنح المستخدم مرونة وسهولة في العمل. ويضيف:

"فيه مقصات صغيرة للأعمال الدقيقة، وأخرى أكبر مخصصة لتشكيل الأشجار والأسوار النباتية، وكلها بجودة عالية وسهلة الاستخدام".

كما يعرض تشكيلة من وصلات خراطيم المياه متعددة الأطوال والمقاسات، بما يناسب المساحات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى محشات عملية، ومجموعة كاملة من قطع الغيار التي تغطي مختلف الأجهزة الزراعية المستخدمة.

لا يقتصر عرض أحمد إبراهيم على الأدوات اليدوية فقط، بل يمتد إلى المعدات الثقيلة أيضًا. من بين أبرز المعروضات، هناك مجموعة من الجرارات الزراعية المناسبة للمزارع والمساحات الواسعة، ورشاشات الضغط العالي للمياه، والتي تختلف بحسب طريقة التشغيل والمساحة المستهدفة.

يوضح إبراهيم قائلًا:

"فيه رشاشات بتشتغل بالبنزين، وفيه بالبطارية، والسعات مختلفة: 150 لتر، 600 لتر، 1000 لتر، عشان كل عميل يلاقي اللي يناسب مساحة الأرض اللي عنده، سواء كانت حديقة صغيرة أو مزرعة كبيرة".

حلول بيئية حديثة لمخلفات الزراعة

من بين المنتجات التي تثير اهتمام الزوار كذلك، الأجهزة الحديثة لإعادة تدوير مخلفات الزراعة وتحويلها إلى تربة زراعية غنية، وهي تقنية صديقة للبيئة تهدف إلى تعزيز استدامة الزراعة وتقليل المخلفات.

يقول إبراهيم بحماس:

"الناس بقوا أكتر وعيًا بأهمية إعادة التدوير، وعشان كده وفرنا أجهزة بتحول المخلفات إلى كومبوست طبيعي يغني التربة من غير إضافات كيميائية".

ويكمل:

"بنوفر كمان قطع غيار لكل الأجهزة اللي بنعرضها، عشان العميل يبقى مطمن إنه هيلاقي الدعم والصيانة لو احتاج مستقبلًا".

بين الخبرة والثقة: رحلة بناء علاقة مع الزوار

على مدار أيام المعرض، يسعى أحمد إبراهيم إلى بناء علاقة مباشرة مع الزبائن، معتمدًا على الشرح التفصيلي للمنتجات وتقديم نصائح عملية لكل من يسعى لتحسين مشروعاته الزراعية أو تنسيق حدائقه.

يقول مبتسمًا:

"مش هدفنا مجرد البيع، إحنا بنحب نوجّه الناس وتعلمهم يستخدموا الأدوات صح، لأن الزراعة مش بس شغل، دي كمان متعة وحياة".

وتتوافد أعداد متزايدة من الزوار على جناحه، يتوقفون للاستفسار عن الأسعار، ويجربون المقصات، ويفحصون آلات الرش عن قرب. البعض يسأل عن أفضل طريقة لري النباتات باستخدام الرشاشات، وآخرون يبحثون عن حلول لتحسين جودة تربتهم المنزلية.

في ختام حديثه، عبّر أحمد إبراهيم عن تفاؤله بنجاح نسخة هذا العام من المعرض، قائلًا:

"الحضور السنة دي مشجع جدًا، والاهتمام بالمعدات الزراعية في تزايد، وده بيأكد إن الزراعة هتفضل مجال مهم وأساسي في حياتنا".

معرض الزهور: أكثر من مجرد عرض... احتفال بالزراعة والحياة

ومع استمرار فعاليات معرض الزهور، يبقى المعرض أكثر من مجرد فرصة للبيع والشراء، بل يتحول إلى احتفال جماهيري سنوي، يجمع بين محبي الطبيعة، وأصحاب المشروعات الزراعية، والباحثين عن الجمال الأخضر الذي يحول المساحات إلى حياة نابضة بالأمل.

في جناح أحمد إبراهيم، تتجسد هذه الروح ببساطة ووضوح، حيث تلتقي الخبرة بالحب الحقيقي للأرض، فتخرج منها مشاريع صغيرة تكبر، وحدائق تنمو، وأحلام خضراء تبدأ بخطوة صغيرة... ومقص حاد في يد عاشق للزرع.

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