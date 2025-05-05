تعرف على سبب اعتذار منة شلبي عن "السلم والثعبان 2"

اعتذرت الفنانة منة شلبي عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان الذي يتم تصويره حاليًا.

وكشف أحد المقربين من أسرة العمل في تصريحات خاصة لـ “فيتو” سبب الاعتذار، حيث أشار إلى أن هناك اختلافا على المقابل المادي.

وكان قد تعاقد رسميًا الفنان التونسي ظافر العابدين على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، الذي يجري تصويره حاليًا.

وكشف مصدر من داخل الفيلم أن ظافر يشارك كضيف شرف بالفيلم، حيث يجسد شخصية رجل أعمال تربطه علاقة عاطفية ببطلة القصة، أسماء جلال إلا أنه يقرر السفر خارج مصر والأستقرار بإحدى الدول الأجنبية، لتنتهي قصة حبهما.

وأضاف المصدر أنه بعد عدة سنوات يعود مرة أخرى ويطلب من حبيبته الزواج منها لكنها تؤكد له أنها قد ارتبطت بشخص آخر

وبدأ يوم الأربعاء الماضي، تصوير أولى مشاهد الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد تحضيرات استمرت لأكثر من شهرين.

فيلم السلم والثعبان

ويستمر تصوير فيلم السلم والثعبان لمدة ستة أسابيع متتالية، حيث حدد المخرج طارق العريان منتصف شهر يونيو المقبل لانتهاء التصوير.

ويشارك في بطولة فيلم “السلم والثعبان 2” بجانب عمرو يوسف الفنانة أسماء جلال وفدوى عابد وحاتم صلاح، والعمل من تأليف وإخراج طارق العريان.

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