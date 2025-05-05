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ملاك الإيجار القديم: حكم الدستورية العليا غير ملزم للبرلمان

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

الإيجار القديم، قال أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة ليس ملزمًا للسلطة التشريعية.

 

صلاحية مجلس النواب في تعديلات الإيجار القديم

وأشار “البحيري” إلى أن البرلمان هو “سيد قراره” في تعديلات الإيجار القديم، ويملك السلطة الكاملة في التشريع، بل وله صلاحية تعديل الدستور ذاته إذا رأى ذلك ضرورة وطنية.

 

الخلط بين القضاء ومجلس النواب في قضية الإيجار القديم

وأضاف خلال تصريحاته خلال لقاء ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة “أزهري”، أن الخلط بين دور القضاء ودور البرلمان يجب أن يتوقف، فالأحكام القضائية تفسر النصوص لكنها لا تُقيد سلطة التشريع.

 

مساحة مجلس النواب في قضية الإيجار القديم

وأوضح البحيري أن الخلط بين أحكام المحكمة الدستورية العليا ومناقشات مجلس النواب فيما يتعلق بقضية الإيجار القديم، أمر غير دقيق، مشددًا على أن الحكم القضائي لا يلزم المجلس تشريعيًا، بل يمنحه مساحة للنقاش والتعديل في إطار احترام الدستور.
 

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