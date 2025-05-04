نائب يوجه سؤالا شائكا لوزير الإسكان بشأن "الإيجار القديم" والوزير لم يرد (فيديو)

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب: استمعنا اليوم إلي رأي الحكومة ممثلة من وزيرين في تعديلات قانون الإيجار القديم، وآراء عشرات النواب، وغدًا سيكون هناك جلسة استماع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

خروج قانون الإيجار القديم بصورة قانونية ودستورية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": بعد الانتهاء من الاستماع لكافة الآراء من الجهات المعنية سنخرج قانون الإيجار القديم بصورة قانونية ودستورية وفعلية على أرض الواقع دون ايذاء أو ضرر أحد من الملاك أو المستأجرين.

إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية لمستأجري شقق الإيجار القديم



وتابع:"وفقا للمقترح الذي تقدمت به الحكومة رأيت أن هناك مواد تجور على حق المالك وأخرى تجور على حقوق المستأجر، وبناءًا على ذلك سنعمل على الوصول لقانون يضمن خروج قانون قابل للتنفيذ"

ولفت إلى أن الحكومة دخلت طرفا في قانون الإيجار القديم لأن مادة من مواد القانون ألزمت الدولة بتوفير وحدات سكنية بعد انتهاء فترة علاقة الـ 5 سنوات بين المالك والمستأجر".

وأشار:"هل الحكومة لديها وحدات سكنية كافية لعدد المستأجرين؟ هذا سؤال وجهته لوزير الإسكان، للأسف ليس لدينا احصائيات واضحة لعدد شقق الإيجار القديم، وهذه التفصيلة تضمن خروج قانون له معنى ويكون له فعالية ونجاح".

وأختتم:"السؤال الذي طرحته على وزير الإسكان بشأن قدرة الحكومة في توفير الوحدات السكنية للمستأجرين في قانون الإيجار القديم، بعد انتهاء العلاقة مع الملاك خلال 5 سنوات، لا أزال منتظرًا ردًا وإجابة عليه".



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