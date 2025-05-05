محمود فوزي: الحكومة تسعى لتصفية قضية الإيجار القديم بأقل الأضرار (فيديو)

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سنستمع لكل الآراء بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، ونطمئن المستأجرين بأن التوازن والعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الأساس لدينا.

حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "المحكمة الدستورية العليا ذكرت أن قوانين الإيجار لها خصيصتين رئيسيتين، الأولى الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية بتحديد المشرع الأجرة في القوانين الاستثنائية ولم يتركها للاتفاق نظرًا لأزمة السكن المسيطرة على البلد وقتها، ولكن المحكمة قالت في عبارة واضحة بحكمها "وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي".

تصفية مشكلة الإيجار القديم

وتابع: نحن أمام مشكلة حريصين أن نصفيها بأقل الأضرار الاجتماعية وأكبر قدر من العدالة، ولن يكون هناك إضرار بطرف على حساب طرف في تعديلات قانون الإيجار القديم.

جلسات الاستماع بمجلس النواب بشأن الإيجار القديم

ولفت إلى أنه سيتم الاستماع للملاك والمستأجرين وكل الأطراف المعنية، ويحسب لمجلس النواب حالة الرقي في جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الإيجار القديم رغم وجهات النظر المختلفة.

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