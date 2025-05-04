إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه بالغربية إلى فضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات طنطا اليوم بالحكم على المتهم بقتل شقيقه ونجل شقيقه بالغربية إلى فضيلة المفتي.

تعود الواقعة عندما أقدم شاب بقتل شقيقه الأكبر ونجل شقيقه وإصاب الابن الآخر بسبب خلافات أسرية.



كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بمقتل شخصين وإصابة آخر بقرية ابيار بدائرة المركز،



على الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد احمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات وتبين من التحريات المبدئية نشوب مشادة كلامية بين المتهم ويدعى محمود العراقى يبلغ من العمر 40عاما وشقيقه الأكبر مصطفى العراقي 73 عام المجنى عليه الاول وعند محاولة تدخل نجله لتهدئة الأمور قام المتهم بالاعتداء عليهم باستخدام باستخدام سلاح أبيض ما أسفر عن مقتل شقيقه وبن شقيقه وإصابة الابن الثانى بإصابات بالغة.



تم نقل الجثامين إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتصريح بدفن الجثامين

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