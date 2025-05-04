مع ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة، الأرصاد الجوية توجه نصيحة للمواطنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس واليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من محافظات شمال البلاد، وامتدت إلى القاهرة، نتيجة تأثر مصر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

تحسن الأحوال الجوية وانحسار فرص سقوط الأمطار

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الطبيعة الجغرافية لبعض المناطق ساهمت في تكوّن سيول خفيفة، مؤكدة أن الأحوال الجوية ستشهد تحسنًا تدريجيًا خلال الساعات المقبلة مع انحسار فرص سقوط الأمطار.

ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع الجاري

وأضافت: "غدًا تبدأ حالة من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية، وتختفي فرص سقوط الأمطار من كافة المحافظات، وتتحول الأجواء إلى مشمسة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة"، موضحة أن درجات الحرارة ستصل إلى 32 درجة مئوية بحلول يوم الثلاثاء المقبل، مع طقس مشمس نهارًا، في حين تظل الأجواء معتدلة ومستقرة ليلًا.

نصيحة الأرصاد الجوية للمواطنين

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، خاصة مع بداية ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

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