في الذكرى الخامسة لرحيله، "ختمة قرآنية" على روح الطبلاوي أمام قبره بسيدي عمر

تقيم أسرة القارئ الإذاعي الكبير المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي (نقيب القراء السابق) ختمة قرآنية إلى روحه الطاهرة اليوم الإثنين الموافق للخامس من مايو، حيث لقى ربه فى مثل هذا اليوم عام ٢٠٢٠م..



وقال محمد الساعاتى مستشار نقابة القراء: إن أسرة الشيخ محمد محمود الطبلاوى تحرص فى كل عام على أن تكريم إسم والدهم بحضور وفد نقابة القراء والعديد من محبي ومريدى ومقلدى الشيخ الطبلاوى من داخل مصر وخارجها.

إحياء ذكرى الشيخ الطبلاوى



وقال المحاسب إبراهيم محمد الطبلاوى (نجل الشيخ الطبلاوى): تبدأ الختمة القرآنية فى الثالثة والنصف من مساء اليوم الاثنين حتى أذان العصر وسنقوم بإهداء الختمة القرآنية إلى روح الوالد الكريم بحضور جميع أفراد الأسرة وقراء القرآن ومحبى وعشاق سماع مدرسة الشيخ من داخل مصر وخارجها، وذلك بـ (الحوش) -مقبرة الشيخ الكائنة بمقابر سيدى عمر بن الفارض (الأباجية).



واختتم الساعاتى: سيكون في استقبال قراء القراء والمحبين أسرة الشيخ وفي مقدمتهم م/ إبراهيم الطبلاوي والشيخ محمد محمد الطبلاوي وجميع أفراد عائلة الشيخ الطبلاوى (رحمه الله).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.