الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

في الذكرى الخامسة لرحيله، "ختمة قرآنية" على روح الطبلاوي أمام قبره بسيدي عمر

الشيخ محمد محمود
الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فيتو
ads

تقيم أسرة القارئ الإذاعي الكبير المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي (نقيب القراء السابق) ختمة قرآنية إلى روحه الطاهرة اليوم الإثنين الموافق للخامس من مايو، حيث لقى ربه فى مثل هذا اليوم عام ٢٠٢٠م.. 


وقال محمد الساعاتى مستشار نقابة القراء: إن أسرة الشيخ محمد محمود الطبلاوى تحرص فى كل عام على أن تكريم إسم والدهم بحضور وفد نقابة القراء والعديد من محبي ومريدى ومقلدى الشيخ الطبلاوى من داخل مصر وخارجها. 

إحياء ذكرى الشيخ الطبلاوى 


وقال المحاسب إبراهيم محمد الطبلاوى (نجل الشيخ الطبلاوى): تبدأ الختمة القرآنية فى الثالثة والنصف من مساء اليوم الاثنين حتى أذان العصر وسنقوم بإهداء الختمة القرآنية إلى روح الوالد الكريم بحضور جميع أفراد الأسرة وقراء القرآن ومحبى وعشاق سماع مدرسة الشيخ من داخل مصر وخارجها، وذلك بـ (الحوش) -مقبرة الشيخ الكائنة بمقابر سيدى عمر بن الفارض (الأباجية).


واختتم الساعاتى: سيكون في استقبال قراء القراء والمحبين أسرة الشيخ وفي مقدمتهم م/ إبراهيم الطبلاوي والشيخ محمد محمد الطبلاوي وجميع أفراد عائلة الشيخ الطبلاوى (رحمه الله).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ الطبلاوي الشيخ محمد محمد الطبلاوى الشيخ محمد محمود الطبلاوي محمد محمود الطبلاوي نجل الشيخ الطبلاوي نقابة القراء

مواد متعلقة

يستهلها الطبلاوي ورفعت والمنشاوي، خريطة تلاوات اليوم الأحد 23 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

أسرة الشيخ الطبلاوي تهدي إذاعة القرآن الكريم ختمة مرتلة وتلاوات نادرة

ads

الأكثر قراءة

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تتراجع 4 جنيهات في سوق العبور

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 5 مايو 2025

ترامب يصدم أوكرانيا بشأن السلام ويفاجئ طهران بقرار تصعيدي

في الذكرى الخامسة لرحيله، "ختمة قرآنية" على روح الطبلاوي أمام قبره بسيدي عمر

العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم

مدرب شباب المغرب بعد التعادل مع نيجيريا: هذه بدايتنا الحقيقية في البطولة

خدرني ولا أتذكر شيئا، فتاة إسرائيلية تروي تفاصيل اغتصابها على يد مدرب رياضة

ضوابط التسوية الودية بشأن الأخطاء الطبية وفقا للقانون الجديد

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية