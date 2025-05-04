مسلسل آسر الحلقة 25، باسل خياط يبدأ خطته في التفرقة بين راغب وعزت

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 25 حول آسر الذي لا يزال يحيط خطته للانتقام من حياة بالكتمان، ويذهب معها، وبرفقة جاد، إلى منزل أمين ومريم، وكانت مريم تجلس مع حياة، التي عبرت عن افتقادها للدفء الذي كان يملأ منزل مريم وأمين حين كانت مرتبطة بمجد.

وأثناء الحديث، أظهرت مريم الخاتم الذي كان مجد ينوي التقدم به لخطبة حياة، فارتدته الأخيرة للحظات ثم أعادته، لترد مريم بأنها حتى لو كان مجد على قيد الحياة اليوم، لم تكن لتقبل أن تكون حياة هي شريكة حياته، رغم أنها تمنت لهما الارتباط في الماضي.

يدخل آسر عليهما أثناء الحوار، وتتفق مريم مع حياة على أن تصطحب ابنها إلى منزل أمين مرة في الأسبوع ليتعلم منه النجارة، يتعجب آسر من موقف والدته، ويواجهها لاحقًا، فتخبره أن عليه أن يتوقف عن مطاردة حياة، لأنها كانت سبب ضياعه سابقًا، ولن تقبل أن تكون سبب ضياعه من جديد، لكنه يعدها بأن كل شيء سينتهي قريبًا، ويؤكد لها أن حياة هي من تطارده، وليس العكس.

وعندما يعود آسر مع حياة وجاد إلى المنزل، يعرض عليها مجددًا أن يشربا القهوة معًا في الخارج، وتقبل الدعوة، وخلال حديثهما الحميم، يدخل راغب مع فتاة يرافقها، ويبدو بينهما انسجام واضح، فتخرج حياة باكية، ويلحق بها آسر ويعدها بأنه سيبقى إلى جانبها إلى الأبد، فتهدأ وتعود معه إلى المنزل وتمسك بيده في إشارة لتطور علاقتها به.

أما راغب، فعلى الرغم من الأجواء الممتعة التي قضاها مع الفتاة، إلا أنه يرفض الدخول معها إلى منزلها، ويعود إلى عمله، رافضًا خيانة جسدية لزوجته حياة.

وعلى هامش الحلقة يحاول عزت السيطرة على الخال بالقوة ويهدده، لكن الخال يُحاط برجال يدافعون عنه، ما يثير غضب عزت الذي يقرر مراقبة الخال ويتحدث مع جابر عن ضرورة التخلص منه قريبًا.

ولاحقًا، يتوجه عزت إلى راغب ويتفحص أوراق المشروع المشترك بينه وبين آسر، وعندما يدخل آسر إلى مكتب راغب يتجاهل وجود عزت ويطلب الحديث مع راغب على انفراد، حيث يفصح عن رغبته في التخلص من عزت في المشروع الجديد، مؤكدًا على رغبته في نسيان الماضي وبدء صفحة جديدة وخيره بينه وبين عزت، وذلك كخطوة أولى في طريق التفرقة بين راغب وعزت.

وكان عزت يراقبهما عبر كاميرات المراقبة، وتعلو ملامحه مشاعر الغضب، ولاحقًا، في دورة المياه، يواجه عزت آسر ويسأله: “من أنت؟” ليجيبه آسر: “أنا من يملك كل شيء، وليس لديه ما يخسره”، فيشتعل الغضب في قلب عزت تجاهه.

وفي الجانب الآخر، لا يزال رامي يعيش حالة من الصدمة في غرفته بعدما اكتشف حقيقة شقيقه، وتدخل عليه مريم وتحاول التخفيف عنه، وبينما تهم بالخروج، تلاحظ كتابًا ملقى على الأرض، فتلتقطه وتضعه على السرير بجواره، وتقترب الكاميرا على صفحة من الكتاب كُتبت فيها كلمات متكررة: “حياة، حياة، حياة… انتقام.”.

تفاصيل مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ويتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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