بتكليف رئاسي، الإسكان: طرح 400 ألف وحدة سكنية والحجز يبدأ 21 مايو

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الطرح الجديد للوحدات السكنية يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستهدف توفير سكن آمن وميسر للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7".

طرح 400 ألف وحدة سكنية

وأوضح عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض اليوم على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لطرح نحو 400 ألف وحدة سكنية، موزعة على أغلب محافظات الجمهورية، في أكبر طرح سكني من نوعه حتى الآن.

الدفعة الأولى من طرح الـ 400 ألف وحدة سكنية

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من الطرح تشمل 116 ألف وحدة، وسيبدأ الحجز بها يوم 21 مايو الجاري، لافتًا إلى أن بعض هذه الوحدات جاهزة للتسليم الفوري، بينما الأخرى لا تزال تحت الإنشاء، وسيتم تسليمها خلال مدة أقصاها 36 شهرًا.

وأضاف أن جميع تفاصيل الطرح، بما في ذلك الاشتراطات العامة والخاصة، ستُدرج داخل كراسة الشروط التي ستُتاح مع بداية الحجز، موضحًا أن الكراسة ستتضمن المحافظات المتاح بها وحدات جاهزة للتسليم، مشيرًا أن شروط التقدم تتعلق بالدخل الشهري ومصادر الدخل، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي والعُمري، حيث تُمنح أولوية الحجز بحسب الشريحة العمرية والحالة الاجتماعية.

قيمة المقدم للوحدات المخصصة لمنخفضي الدخل

وأوضح أن قيمة المقدم للوحدات المخصصة لمنخفضي الدخل تبلغ 50 ألف جنيه، بينما تصل إلى 100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، وفقًا لنوعية الوحدة ومستوى الدخل.

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