الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس اتحاد السلاح: سعداء بنجاح كأس العالم لسيف المبارزة

طارق الحسيني، فيتو
طارق الحسيني، فيتو

اتحاد السلاح، أعرب طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، عن سعادته بنجاح بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، التي استضافتها صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير.

وأشار الحسيني في تصريحاته عقب انتهاء فعاليات كأس العالم إلى أن البطولة شهدت منافسات قوية وسط مشاركة واسعة من مختلف الدول مما يعكس اهتمام الدول للتواجد داخل مصر.

وأكد الحسيني أن المستوى التنظيمي للبطولة كان على أعلى مستوى، حيث أشادت الوفود الأجنبية بجودة الصالة والتجهيزات المتميزة، مما يعكس قدرة مصر على استضافة البطولات الكبرى بكفاءة واحترافية.

وأضاف: "مصر أصبحت صاحبة باع كبير في تنظيم البطولات الدولية، وهذا النجاح هو ثمرة العمل الجماعي من جميع الجهات المعنية بالرياضة المصرية".

وواصل:"أشكر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والحكام، وكل من ساهم في خروج البطولة بهذه الصورة المشرفة التي تليق باسم مصر".

وتابع:"اتوجه بالشكر للجنة المنظمة التي نجحت في إخراج البطولة على أكمل وجه تحت قيادة الكابتن أحمد سمير الميداني مدير البطولة والذي قدم اداء جبارا لتسهيل كل سبل النجاح".

كما عبر الحسيني عن فخره بنجاح المنتخب المصري في تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة، قائلًا: "نحن سعداء بتتويج منتخب الناشئين بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق، وهو إنجاز يعكس قوة هذا الجيل من اللاعبين".

وأكمل:"أهنئ منتخب الناشئين على ما قدموه كمان أهنئ البطلة فرح محفوظ على تحقيقها الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، وهو إنجاز كبير يثبت تطور مستوى السلاح المصري على الصعيد الدولي".

وتابع: "هذه النتائج هي دليل واضح على نجاح خطتنا في دعم الناشئين وإعدادهم بالشكل الأمثل للمستقبل فنحن نؤمن بأن الاستثمار في الأجيال الصاعدة هو مفتاح استمرار تفوق مصر في رياضة السلاح".

واختتم الحسيني تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جميع اللاعبين والمدربين على جهودهم الكبيرة خلال البطولة، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل تقديم كل سبل الدعم لهم لضمان استمرار الإنجازات ورفع راية مصر في المحافل الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد السلاح طارق الحسيني الاتحاد المصري للسلاح كأس العالم لسيف المبارزة كأس العالم

مواد متعلقة

منتخب السلاح يتأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بالعاصمة الإدارية

عمومية اتحاد السلاح تعتمد فوز قائمة طارق الحسيني بالتزكية

وزير الرياضة يهنئ الحسيني بعد الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح

اتحاد السلاح يعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات والجمعية العمومية
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

ليست مصر أو الأردن، تقارير إسرائيلية: خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى دولة ثالثة

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

الحكومة تزف بُشرى سارة لأصحاب معاشات "تكافل وكرامة"

القصة الكاملة لأزمة محمود الشحات أنور.. صاحب العزاء يتهمه بالتغيب بسبب 150 ألف جنيه.. الشيخ ينفي والنشطاء يعلنون غضبهم.. والإفتاء تحسم الجدل عن حكم تقاضي الأجر عن التلاوة

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض الثوم وارتفاع الليمون، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

منوعات

المزيد

"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض الثوم وارتفاع الليمون، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الكتكوت الروس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى سرابيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة إبراهيم (فيديو)

ما حكم تكرار العمرة في السَّفرة الواحدة واليوم الواحد؟ الأزهر يحسم الجدل

معنى تسنيم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

المزيد
الجريدة الرسمية