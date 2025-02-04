رئيس اتحاد السلاح: سعداء بنجاح كأس العالم لسيف المبارزة

اتحاد السلاح، أعرب طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، عن سعادته بنجاح بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، التي استضافتها صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير.

وأشار الحسيني في تصريحاته عقب انتهاء فعاليات كأس العالم إلى أن البطولة شهدت منافسات قوية وسط مشاركة واسعة من مختلف الدول مما يعكس اهتمام الدول للتواجد داخل مصر.

وأكد الحسيني أن المستوى التنظيمي للبطولة كان على أعلى مستوى، حيث أشادت الوفود الأجنبية بجودة الصالة والتجهيزات المتميزة، مما يعكس قدرة مصر على استضافة البطولات الكبرى بكفاءة واحترافية.

وأضاف: "مصر أصبحت صاحبة باع كبير في تنظيم البطولات الدولية، وهذا النجاح هو ثمرة العمل الجماعي من جميع الجهات المعنية بالرياضة المصرية".

وواصل:"أشكر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والحكام، وكل من ساهم في خروج البطولة بهذه الصورة المشرفة التي تليق باسم مصر".

وتابع:"اتوجه بالشكر للجنة المنظمة التي نجحت في إخراج البطولة على أكمل وجه تحت قيادة الكابتن أحمد سمير الميداني مدير البطولة والذي قدم اداء جبارا لتسهيل كل سبل النجاح".

كما عبر الحسيني عن فخره بنجاح المنتخب المصري في تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة، قائلًا: "نحن سعداء بتتويج منتخب الناشئين بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق، وهو إنجاز يعكس قوة هذا الجيل من اللاعبين".

وأكمل:"أهنئ منتخب الناشئين على ما قدموه كمان أهنئ البطلة فرح محفوظ على تحقيقها الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، وهو إنجاز كبير يثبت تطور مستوى السلاح المصري على الصعيد الدولي".

وتابع: "هذه النتائج هي دليل واضح على نجاح خطتنا في دعم الناشئين وإعدادهم بالشكل الأمثل للمستقبل فنحن نؤمن بأن الاستثمار في الأجيال الصاعدة هو مفتاح استمرار تفوق مصر في رياضة السلاح".

واختتم الحسيني تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جميع اللاعبين والمدربين على جهودهم الكبيرة خلال البطولة، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل تقديم كل سبل الدعم لهم لضمان استمرار الإنجازات ورفع راية مصر في المحافل الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.