الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

يعاني من السكري، أول إجراء في واقعة ضرب معلمة لـ طالب بحدائق القبة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة بالتحفظ على مقطع فيديو يظهر فيه معلمة أثناء تعديها علي طالب بإحدى المدارس في منطقة حدائق القبة، خلال ذهابه الي دورة المياه لتفريغه وكشف ملابسات الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من عامل، يتهم فيه معلمة بإحدى المدارس في المنطقة، والتي يدرس فيها ابنه، بالتعدي على نجله بالضرب حال طلبه دخول دورة المياه.

وكشف المبلغ أن ابنه طلب من المعلمة دخول دورة المياه كونه يعاني من مرض السكري، فقامت بالتعدي عليه، وعند محاولة أحد الإداريين التدخل ومنعها، تعدت عليه بالسب والقذف.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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