الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد الحكم على المتهمين، القصة الكاملة لواقعة التعدي على فتاة ترسا ووالدها

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أصدرت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، حكما بمعاقبة 7 متهمين بالحبس عامين في واقعة التعدي بالضرب على "فتاة ترسا" ووالدها، رغم التصالح بينهم.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنح؛ أولا: معاقبة 5 متهمين وغيابيا لمتهمين آخرين بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة بشأن واقعة البلطجة على الفتاة ووالدها.

ثانيا: انقضاء الدعوى المدنية والجنائية بشأن التعدي والإتلاف ودخول العقار بعد التصالح مع المتهمين.

وخلال الجلسة الماضية، حضر والد "نور" الفتاة التي اعتدى عليها المتهمون بالضرب، وأقر بالتصالح والتنازل عن الدعوى بحق المتهمين أمام هيئة المحكمة وذلك عقب عقد جلسة عرفية لإنهاء النزاع بينهما.

الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية

وكانت نيابة العمرانية الجزئية قد أحالت المتهمين السبعة إلى المحاكمة، وهم: خمسة محبوسين واثنان هاربان، بتهم تتضمن: البلطجة، فرض السيطرة، ترهيب المواطنين، حيازة سلاح، والتعدي بالضرب على فتاة ووالدها في منطقة الطالبية بالجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف نشب بعد أن اعتقد الطرف الثاني أن ابن المُبلِّغ قام برشق طالبة بكيس مياه داخل المدرسة، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشاجرة واعتداء.

من جهته، صرح الدكتور يحيى، والد "نور" المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة ترسا"، أن المتهمين تقدموا باعتذار أمامه وأمام كبار أهالي المنطقة، وطلبوا التصالح. 

وأشار إلى أنه قرر العفو عن إحدى المتهمات، لصغر سنها ومراعاةً للوساطة التي قادها وجهاء المنطقة.

وشهدت جلسة الصلح حضور عدد من كبار منطقة الطالبية وأهالي الطرفين، وانتهت بذبح عجل احتفالًا بإنهاء الخلاف.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد هوية المتهمين بعد تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق واقعة الاعتداء، وباشرت ضبطهم بعد استصدار إذن من النيابة، حيث اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح العمرانية بالجيزة العمرانية فتاة ترسا نيابة العمرانية

مواد متعلقة

تصالح والد فتاة ترسا مع المتهمين السبعة أمام المحكمة

ads

الأكثر قراءة

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

مدبولي: معنديش مشكلة يهاجر 10 آلاف طبيب كل سنة بيوفرلنا عملة

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

تجاوزنا الـ90%، رئيس الوزراء يكشف موعد التحريك الجديد في أسعار السولار والبنزين

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية

بعد إزالتها، حقيقة إعادة صورة زيزو مع أساطير الزمالك بملعب الناشئين

قبل اجتماع المركزي، الدولار يواصل الارتفاع في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خواطر الشعراوي، هؤلاء أعظم درجة عند الله وهم الفائزون (فيديو)

تفسير حلم أكل الجوافة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

بعد واقعة محمد رمضان، الإفتاء: الملابس عنوان الخلق ودليل على الانتماء لمنظومة القيم الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية