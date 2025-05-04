أمين البحوث الإسلامية يتفقَّد منطقة وعظ الأقصر ويوجه بتعزيز الدور المجتمعي لوعاظ الأزهر

تفقَّد أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد، منطقة وعظ الأقصر، وذلك على هامش مشاركته في جلسات للصلح في خصومات ثأرية بمحافظتَي الأقصر وقنا، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإقرار السلم والوفاق المجتمعي، ودعم الأمن والاستقرار في جنوب الصعيد.

المتابعة الدورية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية؛ إذْ عقد الأمين العام اجتماعًا موسعًا مع وعاظ المنطقة، استعرض خلاله خطة العمل الدعوية، وبحث التحديات التي تواجه الوعاظ في أداء رسالتهم التوعوية، وسبل تذليلها بما يعزز من فاعلية دورهم في المجتمع.

ضرورة الإسهام الفاعل في ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة ومكارم الأخلاق في نفوس النشء



ووجَّه الدكتور الجندي خلال الاجتماع مجموعةً من التوصيات التي شدَّد فيها على أهميَّة الدور المجتمعي للوعاظ، مؤكدًا ضرورة الإسهام الفاعل في ترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة ومكارم الأخلاق في نفوس النشء والشباب، والتعاون البنَّاء مع المؤسسات التعليمية والثقافية؛ لتحقيق أهداف مشتركة في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، مع العمل على مواجهة التحديات الأخلاقية التي يعانيها المجتمع المحلي؛ من خلال خطاب ديني منضبط يلامس واقع الناس ويعالج قضاياهم.



كما دعا إلى تجاوز النظرة الضيقة لمواقع التواصل الاجتماعي بوصفها مجرد وسائل للترفيه، مشيرًا إلى أهمية التعامل بوعي مع ما يُنشر عليها، وتكثيف جهود التوعية بين الشباب بمخاطر الاستخدام السلبي، مع الاستمرار في تقديم النصح والإرشاد حول ضرورة الاستخدام الرشيد، مؤكدًا أنَّ الواعظ يمثل حصنًا منيعًا لحماية مجتمعه من الأخطار الفكرية والسلوكية، وهو ما يتطلب منه أداء واجباته الدينية والوطنية بإخلاص وانتماء.

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