مصرع وإصابة 16 شخصا في حادثين ومشاجرة بالمنيا

شهدت محافظة المنيا اليوم الأحد سلسلة من الحوادث المؤلمة التي أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا

وقع حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الصفا، حيث انقلبت سيارة ربع نقل، مما أدى إلى وفاة طاهر س. ع. (42 عامًا)، مقيم بقرية زاوية سلطان.

كما أصيب 7 آخرون بإصابات متنوعة تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة. تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج، حيث تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.

مشاجرة بين عائلتين في المنيا



في حادث آخر، لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخرين خلال مشاجرة بين عائلتين في إحدى القرى بمركز المنيا. يعود سبب المشاجرة إلى خلافات حول قطعة أرض، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

سقوط سيارة في ترعة جانبية



كما أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ثمانية في ترعة جانبية بإحدى قرى مركز أبوقرقا، وبحسب المصادر، فإن السرعة الزائدة كانت سبب الحادث.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.