الإثنين 05 مايو 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 608 أحكام قضائية

حملة أمنية فى أسوان
حملة أمنية فى أسوان

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 608 أحكام قضائية متنوعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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