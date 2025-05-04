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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول

إنزو
إنزو

ليفربول وتشيلسي، تقدم فريق تشيلسي على نظيره ليفربول بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

 وسجل إنزو فرنانديز الهدف الأول لـ تشيلسي، في شباك ليفربول بالدقيقة 4.

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي 

ويتواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني أساسيا في تشكيل فريقه ليفربول ضد تشيلسي، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: تسيميكاس- فان دايك- جاريل كوانساه- ألكساندر آرنولد.

في خط الوسط: إندو- هارفي إليوت- كيرتس جونز.

في خط الهجوم: جاكبو- محمد صلاح- ديوجو جوتا.

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تشكيل تشيلسي ضد ليفربول 

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: موسيس كايسيدو- تشالوباه- كولويل- مارك كوكوريا.

في خط الوسط: روميو لافيا- كول بالمر- إنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: بيدرو نيتو- نيكولاس جاكسون- نوني مادويكي.

وحسم نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، بعدما فاز الجولة الماضية على توتنهام بخمسة أهداف لهدف، في حين يقاتل تشيلسي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

 

أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام تشيلسي 

ولعب محمد صلاح ضد تشيلسي 23 مباراة سابقة حقق خلالها الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 وخسر في 6 مباراة.

وسجل صلاح 8 أهداف في مرمى فريقه السابق كما صنع  4 تمريرات حاسمة.

وكانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ضد تشيلسي هذا الموسم على ملعب "الأنفيلد"  انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 60 نقطة في المركز الخامس.

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