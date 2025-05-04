تجديد حبس المدرس المتحرش بتلميذات الإسكندرية 15 يوما

قررت نيابة الرمل أول في الإسكندرية، تجديد حبس المدرس "ع. م" 15 يوما على ذمة التحقيقات وسماع شهود الواقعة، لاتهامه بالتحرش بـ 3 تلميذات بمدرسة بدائرة القسم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد ببلاغ من أولياء أمور لـ 3 طالبات يتهمون مدرسا بإحدي مدارس دائرة القسم بقيامه بالتعدي عليهن.

تبين من التحقيقات، قيام أولياء أمور لطالبات بمدرسة ابتدائية بدائرة قسم الرمل بتحرير محضر ضد "ع.م" مدرس بمدرسة بمنطقة الرمل، لقيامه ب التحرش، وذلك من خلال قيام المتهم بملامسة مناطق متفرقة من أجسادهم، أثناء الدراسة، وفور علم أولياء الأمور بالواقعة، قاموا بتحرير محضر ضده، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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