الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس المدرس المتحرش بتلميذات الإسكندرية 15 يوما

نيابات الإسكندرية،
نيابات الإسكندرية، فيتو

قررت نيابة الرمل أول في الإسكندرية، تجديد  حبس المدرس  "ع. م" 15 يوما على ذمة التحقيقات وسماع شهود الواقعة، لاتهامه بالتحرش بـ 3 تلميذات بمدرسة بدائرة القسم.

تفاصيل اتهام أولياء أمور لمعلم بالتحرش ببناتهن

إصابة أحد مسئولي مصايف الإسكندرية بأزمة قلبية فور قرار المحافظ باستبعاده

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد ببلاغ من أولياء أمور لـ 3 طالبات يتهمون مدرسا بإحدي مدارس دائرة القسم بقيامه بالتعدي عليهن.

تبين من التحقيقات، قيام أولياء أمور لطالبات بمدرسة ابتدائية بدائرة قسم الرمل بتحرير محضر ضد "ع.م" مدرس بمدرسة بمنطقة الرمل، لقيامه ب التحرش، وذلك من خلال قيام المتهم بملامسة مناطق متفرقة من أجسادهم، أثناء الدراسة، وفور علم أولياء الأمور بالواقعة، قاموا بتحرير محضر ضده، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وعرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحرش مدرس بالاسكندرية تحرش مدرس أبتدائي اخبار تعليم الإسكندرية نيابة الرمل اول بالاسكندريه

مواد متعلقة

اليوم، استئناف محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني وتقطيع جسده

ads

الأكثر قراءة

نقاش عاصف ورسائل طمأنة، تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي لـ تعديل "الإيجار القديم"

بعد انقطاعه عن التدريبات شهرا، زيزو ينشر فيديو له من داخل نادي الزمالك

بيراميدز يخسر من فاركو 3-2 ويشعل المنافسة على لقب الدوري الممتاز

بسبب طرد المستأجرين، انتقادات برلمانية للحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

تحذير عاجل من الأرصاد، أمطار رعدية قد تصل للسيول على هذه المناطق

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل تورط 16 مسئولا باستغلال سلطاتهم في قضية فساد

استغلال المباني الحكومية والمغلقة.. خطة الحكومة لمضاعفة الحضانات ورياض الأطفال في مصر (إنفوجراف)

قفزة في أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 مايو 2025 (أخر تحديث)

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 4 مايو 2025

قفزة في أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 مايو 2025 (أخر تحديث)

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها باكتشاف الأعداء والتغلب عليهم

مفتي الجمهورية: الفتوى خارج سياقها الصحيح معول هدم للأمان الفكري والاستقرار

ما حكم تكرار العمرة وموضع الإحرام لكل عمرة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية