إصابة أحد مسئولي مصايف الإسكندرية بأزمة قلبية فور قرار المحافظ باستبعاده

قرر محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، تعيين العميد أحمد إبراهيم من مدير إدارة الورش بالمحافظة، إلى قائم بأعمال مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، خلفا للدكتور محمد عبد الرازق.

كما تقرر إيقاف مدير عام المصايف ونقله، وكذلك إنهاء خدمة مراقب عام الشواطئ وكافة الضباط المتقاعدين من المتعاقدين مع المحافظة لمراقبة الشواطئ، ومعهم عدد آخر من مسئولي الإدارة دون سبب واضح، عقب زيارته للشواطئ بشرق وغرب المدينة.

وتسببت قرارات المحافظ في إصابة أحد مسئولي المصايف الإدارة بأزمة قلبية ونقله للمستشفى في العناية المركزة، خاصة وأنه مشهودا له بالكفاءة ونظافة اليد والتفاني في العمل وتقاريره كلها امتياز.

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