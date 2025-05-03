تفاصيل اتهام أولياء أمور لمعلم بالتحرش ببناتهن

أمرت نيابة الرمل أول في الإسكندرية، بحبس مدرس "ع.م" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتحرش بـ 3 طالبات بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة شرق التعليمية بدائرة قسم الرمل.

وجاء القرار بعد تلقي النيابة بلاغًا من أولياء أمور الطالبات، حيث طالبت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث وسماع شهود الواقعة.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بتقديم أولياء أمور الطالبات الثلاث بلاغًا رسميًا ضد المدرس، متهمين إياه بـ"هتك العرض" بعد اكتشافهم قيامه بملامسة مناطق متفرقة من أجساد بناتهن خلال اليوم الدراسي، وأفاد المحضر أن الأهالي، بمجرد علمهم بالواقعة، سارعوا إلى تحرير محضر رسمي، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى ضبط المتهم وإحالته للنيابة.

وأمرت النيابة بحبس المدرس احتياطيًا، مع طلب تحريات عاجلة من المباحث، وتحديدًا حول سجل المتهم المهني والسلوكي، إلى جانب سماع شهادات الطالبات المعتدى عليهن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.