السبت 03 مايو 2025
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محافظات

تفاصيل اتهام أولياء أمور لمعلم بالتحرش ببناتهن

قسم شرطة الرمل
قسم شرطة الرمل

أمرت نيابة الرمل أول في الإسكندرية، بحبس مدرس "ع.م" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتحرش بـ 3 طالبات بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة شرق التعليمية بدائرة قسم الرمل. 

وجاء القرار بعد تلقي النيابة بلاغًا من أولياء أمور الطالبات، حيث طالبت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث وسماع شهود الواقعة. 

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بتقديم أولياء أمور الطالبات الثلاث بلاغًا رسميًا ضد المدرس، متهمين إياه بـ"هتك العرض" بعد اكتشافهم قيامه بملامسة مناطق متفرقة من أجساد بناتهن خلال اليوم الدراسي، وأفاد المحضر أن الأهالي، بمجرد علمهم بالواقعة، سارعوا إلى تحرير محضر رسمي، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى ضبط المتهم وإحالته للنيابة. 

وأمرت النيابة بحبس المدرس احتياطيًا، مع طلب تحريات عاجلة من المباحث، وتحديدًا حول سجل المتهم المهني والسلوكي، إلى جانب سماع شهادات الطالبات المعتدى عليهن.

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