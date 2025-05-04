جهود أمنية لكشف غموض العثور علي جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالدقهلية
تكثف الأجهزة الأمنية في الدقهلية جهودها لكشف غموض العثور علي جثتي شاب وفتاة لقيا مصرعهما فى ظروف غامض داخل سيارة بأحد المناطق بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور علي جثتي شاب وفتاة داخل سيارة بالدقهلية
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب وفتاة داخل سيارة بأحد المعارض في السنبلاوين.
الشاب من الطيارة والفتاة مجهولة الهوية
انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين مصرع "كامل م ك" مقيم الطيارة
وفتاة مجهولة الهوية فى العقد الثانى من عمرها
نقل الجثث للمشرحة
تم نقل الجثتين إلى مستشفى السنبلاوين وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، فيما كلفت المباحث بالتحري والفحص للوصول إلى أسباب الحادث وكشف غموضه.
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