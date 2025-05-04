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قرار جمهوري بتعيين عصام أمين عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور عصام علي أمين عبد الصمد، عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور عصام أمين عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية

وهنّأ رئيس الجامعة، الدكتور عصام أمين على ثقة القيادة السياسية، مشيدًا بسيرته الأكاديمية والمهنية، وموجهًا بضرورة العمل بروح الفريق، والسعي إلى تطوير الكلية والنهوض بها على المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، وبما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي في مارس 2023.

وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على أهمية الارتقاء بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد برامج علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات مرموقة ذات تصنيف دولي متقدم، والعمل وفقًا لأفضل المعايير الأكاديمية العالمية، إلى جانب تعزيز مساهمة الكلية في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة تواكب تطلعات الجامعة، وتُسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.

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من جانبه، أعرب الدكتور عصام علي أمين عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدًا التزامه الكامل بتنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهاتها، والعمل بروح الفريق والقيادة المؤسسية مع منسوبي الكلية، لتحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.

 

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