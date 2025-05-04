الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

وصول منتخب النسائية تحت 20 سنة إلى باريس لخوض معسكر تدريبي

بعثة منتخب الكرة
بعثة منتخب الكرة النسائية للشابات، فيتو

الكرة النسائية، وصلت اليوم إلى باريس بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة لخوض معسكر تدريبى هناك لمدة ستة أيام للاعبات والمدربات، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول تطوير كرة القدم النسائية الذى تم توقيعه بين الاتحادين المصرى والفرنسى.

وتوجهت البعثة التى تضم أيضا بعض لاعبات المنتخب الوطني تحت 17 سنة، إلى مركز تدريب كرة القدم بمدينة كليرفونتين الذى يبعد عن العاصمة باريس ساعة ونصف الساعة لبدء برنامج المعسكر.

إيناس مظهر رئيسا لبعثة منتخب الكرة النسائية

وتضم البعثة المصرية إيناس مظهر رئيسا، أميرة يوسف مديرًا فنيًا، آيات مرتضي مدربًا عامًا، نورهان صبحي مدربًا مساعدًا، أمجد خاطر مدرب حراس مرمى، راما الجويلي إداريًا، مينا سامح مترجمًا، الدكتور عمرو طه طبيبًا، الدكتور أحمد مطر للعلاج الطبيعي، الدكتورة ميريت موريس للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى 21  لاعبة.

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