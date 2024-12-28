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رياضة

علاء نبيل وإيناس مظهر وحشيش يشهدون الرخصة الأفريقية B للمدربات

علاء نبيل وإيناس
علاء نبيل وإيناس مظهر وحشيش يشهدون الرخصة الأفريقية B

حرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة والدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة على حضور فعاليات الرخصة الأفريقية B7 اليوم السبت.


ويحاضر الدكتور جمال محمد علي، مدربات الرخصة الأفريقية B باليوم الرابع للدورة المقامة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وتنظم منطقة القاهرة لكرة القدم،  فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية  B 7 للمدربات، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبوريدة وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وشهد الكابتن محمد حشيش والدكتور جمال محمد علي الأربعاء الماضي افتتاح الرخصة الأفريقية B.

وتأتي هذه الدورات التدريبية في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية النسائية في مصر.

وكان الكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، أعلنا عن الأسماء النهائية للمتقدمات اللاتي تم قبولهن للمشاركة في الدورة.

وتضم لجنة الإشراف للدورة من منطقة القاهرة، الكابتن عاطف عطية والكابتن عبدالله عبدالغني والكابتن محمد طه مقرر لجنة المدربين.

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علاء نبيل إيناس مظهر اتحاد الكرة محمد حشيش الرخصة الأفريقية B الكاف

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